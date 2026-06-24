США смягчили ограничения для сборной Ирана перед матчем ЧМ-2026

Дата публикации: 24-06-2026 21:50

Власти Соединённых Штатов приняли решение частично смягчить ограничения, действующие в отношении сборной Ирана во время чемпионата мира 2026 года. Теперь иранская национальная команда сможет въехать на территорию США за два дня до матча заключительного тура группового этапа против Египта.

Встреча состоится 27 июня на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле и может стать определяющей в борьбе за выход из группы G. Ранее вокруг логистики сборной Ирана возник серьёзный спор между представителями команды и американскими властями.

Напомним, несколько дней назад Федерация футбола Ирана выразила недовольство условиями, предложенными организаторами турнира. Иранская сторона сообщала, что её запрос на более ранний въезд в США был отклонён, из-за чего тренерский штаб не мог реализовать подготовительный план в полном объёме.

Ситуация получила широкий резонанс и вышла за рамки спортивной повестки. Представители иранской федерации даже заявляли о намерении обратиться с официальной жалобой в ФИФА, считая действующие ограничения несправедливыми.

Первоначально американская сторона настаивала, что иранская сборная сможет прибыть в страну лишь за день до матча. Такое решение вызвало обеспокоенность в лагере команды, поскольку значительно сокращало время на адаптацию и подготовку к важнейшей игре турнира.

Теперь позиция властей США стала более гибкой. Согласно обновлённому решению, иранским футболистам разрешено пересечь границу за два дня до встречи с Египтом, что даст команде дополнительное время для подготовки в Сиэтле.

При этом остальные ограничения остаются без изменений. После завершения матча сборная Ирана по-прежнему обязана покинуть территорию США в тот же день.

Представитель Министерства внутренней безопасности США подчеркнул, что основные меры безопасности и действующий протокол продолжают действовать в полном объёме. По его словам, главной задачей организаторов остаётся обеспечение максимально безопасного проведения турнира для всех участников и болельщиков.

Решение может стать важным компромиссом между требованиями безопасности и спортивными интересами участников чемпионата мира. Дополнительный день подготовки способен сыграть заметную роль в условиях напряжённого графика международного турнира.

Для сборной Ирана матч против Египта имеет огромное турнирное значение. После двух туров команда сохраняет шансы на выход в плей-офф и рассчитывает добиться необходимого результата в заключительном матче группового этапа.

Сама история вокруг перемещений иранской делегации стала одной из самых обсуждаемых организационных тем нынешнего чемпионата мира. Вопросы въезда и пребывания команды на территории США неоднократно поднимались как футбольными чиновниками, так и представителями государственных структур.

Несмотря на сохраняющиеся ограничения, принятое решение можно считать определённой победой для иранской стороны. Команда получила больше времени на подготовку к важнейшей игре, сохранив возможность полноценно адаптироваться к условиям проведения матча.

Теперь внимание будет сосредоточено непосредственно на спортивной составляющей. Встреча Ирана и Египта может стать одной из ключевых в борьбе за выход из группы G и определит дальнейшую судьбу обеих сборных на чемпионате мира 2026 года.