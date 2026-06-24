Месси прокомментировал возможность сыграть на ЧМ-2030

Дата публикации: 24-06-2026 21:58

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси прокомментировал возможность своего участия в чемпионате мира 2030 года. Легендарный футболист признался, что на данный момент не строит столь долгосрочных планов и предпочитает сосредотачиваться на настоящем.

Слова аргентинца прозвучали в день его рождения. 24 июня одному из величайших игроков в истории футбола исполнилось 39 лет. Несмотря на возраст, Месси продолжает выступать на высочайшем уровне и остаётся ключевой фигурой как в клубе, так и в национальной команде.

Во время общения с журналистами капитану сборной Аргентины задали вопрос о том, рассматривает ли он возможность сыграть на чемпионате мира 2030 года. Если это произойдёт, аргентинцу будет уже 43 года.

Однако сам футболист дал понять, что пока не хочет задумываться о столь отдалённом будущем. По словам Месси, сейчас все его мысли сосредоточены на текущих задачах, а разговоры о турнире, который состоится через четыре года, кажутся ему преждевременными.

Аргентинец отметил, что предпочитает жить сегодняшним днём и не загадывать наперёд. Такой подход он неоднократно демонстрировал и ранее, избегая категоричных заявлений относительно сроков завершения карьеры.

Несмотря на осторожность в ответах, слова Месси не означают, что он исключает возможность участия в следующем мировом первенстве. Нападающий лишь подчеркнул, что пока не готов обсуждать столь далёкую перспективу.

Интерес к этому вопросу вполне объясним. За последние годы Месси неоднократно удивлял футбольный мир своей стабильностью и способностью сохранять высочайший уровень игры даже в возрасте, когда большинство игроков уже завершили карьеру.

На нынешнем чемпионате мира 2026 года капитан аргентинцев продолжает устанавливать исторические достижения. Недавно он стал единоличным рекордсменом по количеству голов на мировых первенствах.

На счету Месси уже 18 забитых мячей на чемпионатах мира. По этому показателю он опережает как легендарного немецкого форварда Мирослава Клозе, так и французского нападающего Килиана Мбаппе.

Кроме индивидуальных рекордов, аргентинец обладает и главным командным достижением. В 2022 году он привёл сборную Аргентины к победе на чемпионате мира в Катаре, окончательно закрепив за собой статус одного из величайших футболистов всех времён.

Сейчас перед Месси стоит новая задача — помочь аргентинской команде защитить чемпионский титул на турнире 2026 года. Именно на этом, судя по его словам, сосредоточено всё внимание капитана.

Болельщики по всему миру продолжают надеяться, что легендарный аргентинец сможет продлить карьеру ещё на несколько лет. Однако сам футболист предпочитает не строить прогнозов и оценивать ситуацию постепенно, исходя из своего физического состояния и мотивации.

Такой подход позволяет Месси сохранять концентрацию на текущих целях и избегать лишнего давления. Пока разговоры о чемпионате мира 2030 года остаются лишь предметом обсуждений среди болельщиков и журналистов.

Одно можно сказать наверняка уже сейчас: независимо от того, сыграет ли Месси на следующем мундиале, его имя навсегда останется одной из самых ярких страниц в истории мирового футбола. А сам аргентинец продолжает доказывать, что возраст по-прежнему не мешает ему оставаться среди лучших игроков планеты.