Жозе Моуринью объяснил, почему не согласен с нападками на «Арсенал»

Дата публикации: 24-06-2026 22:03

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью выступил в защиту лондонского «Арсенала», который в минувшем сезоне завоевал титул чемпиона Английской Премьер-лиги. Португальский специалист заявил, что не понимает критику, направленную в адрес игрового стиля команды, и считает подобные оценки несправедливыми.

После чемпионского сезона «Арсенала» среди болельщиков и экспертов неоднократно возникали дискуссии относительно манеры игры лондонского клуба. Некоторые критики утверждали, что команда добивалась результата за счёт прагматичного футбола и не всегда демонстрировала зрелищную игру.

Однако Моуринью категорически не согласен с таким подходом. По мнению одного из самых титулованных тренеров современности, главной задачей любой команды остаётся победа, а не соответствие чьим-либо эстетическим ожиданиям.

Португалец подчеркнул, что тренеры обязаны строить игру исходя из сильных сторон своих футболистов. Именно поэтому каждая успешная команда имеет собственный стиль и собственный путь к достижению результата.

В качестве примера Моуринью привёл сам «Арсенал». По его мнению, лондонцы добились успеха именно потому, что не пытались копировать другие команды и сохранили собственную футбольную идентичность.

Особое внимание специалист уделил сравнению с «Манчестер Сити». Жозе отметил, что попытка стать второй версией команды из Манчестера могла бы привести к совершенно иному результату. Вместо этого «Арсенал» выбрал свой путь и сумел добиться чемпионского титула.

Для Моуринью именно итоговый успех является главным аргументом в подобных спорах. Он подчеркнул, что команда выиграла чемпионат Англии, а значит заслуживает уважения, а не постоянной критики.

Слова португальца выглядят особенно показательными с учётом его собственной тренерской философии. На протяжении всей карьеры Моуринью неоднократно подвергался критике за прагматичный футбол, однако это не мешало ему завоёвывать трофеи в разных странах и турнирах.

Минувший сезон действительно стал одним из самых успешных для «Арсенала» за последние годы. Лондонский клуб не только выиграл английскую Премьер-лигу, но и добрался до финала Лиги чемпионов.

В решающем матче главного еврокубкового турнира команда уступила французскому ПСЖ лишь в серии пенальти после ничьей в основное и дополнительное время. Даже несмотря на поражение, сезон был признан выдающимся для клуба.

Моуринью считает, что подобные достижения сами по себе являются лучшим ответом на любые сомнения относительно качества игры команды. По его мнению, результат на дистанции всегда остаётся главным критерием оценки работы тренерского штаба.

Сейчас португалец начинает новый этап карьеры в мадридском «Реале», куда вернулся спустя несколько лет после своего первого периода работы в клубе. Его слова в адрес «Арсенала» вновь показали приверженность тренера идее прагматичного футбола, ориентированного прежде всего на победы.

Высказывание Моуринью наверняка найдёт поддержку среди поклонников лондонского клуба, которые неоднократно указывали, что критика команды выглядит странно на фоне её впечатляющих результатов.

В конечном итоге португалец сформулировал свою позицию предельно просто: если команда становится чемпионом, её путь к успеху заслуживает уважения. А победителей, по мнению Жозе Моуринью, следует поздравлять, а не искать причины для недовольства их стилем игры.