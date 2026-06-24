Колдун, обещавший остановить Кейна, объявил о снятии заклятия

Дата публикации: 24-06-2026 22:10

Необычная история вокруг капитана сборной Англии Гарри Кейна получила неожиданное продолжение. Ганский колдун Нана Кваку Бонсам, который ранее утверждал, что наложил проклятие на английского нападающего перед матчем чемпионата мира 2026 года, заявил о снятии своего заклинания.

Перед встречей Англии и Ганы во втором туре группового этапа мундиаля Бонсам оказался в центре внимания мировых СМИ после громкого заявления. Он уверял, что использовал свои мистические способности, чтобы помешать Кейну отличиться в этом матче.

Сам поединок завершился нулевой ничьей — 0:0. Гарри Кейн действительно не сумел забить, несмотря на несколько возможностей. Особенно близок к успеху форвард был в концовке встречи, когда оказался на выгодной позиции перед воротами соперника, однако отправил мяч выше перекладины.

После матча история быстро стала вирусной в социальных сетях. Многие болельщики в шутку начали связывать безголевую игру английского капитана с заявлениями ганского шамана.

Теперь Нана Кваку Бонсам выступил с новым обращением. В социальных сетях он сообщил, что решил снять проклятие с нападающего и больше не намерен препятствовать его голевым успехам.

Колдун даже обратился непосредственно к Кейну, попросив футболиста не держать на него обиду. Кроме того, Бонсам выразил уверенность, что теперь капитан сборной Англии сможет отличиться уже в следующем матче своей команды.

Громкие слова ганского шамана вызвали новую волну обсуждений среди футбольных болельщиков. Одни восприняли заявление исключительно как шутку и элемент шоу вокруг чемпионата мира, другие же продолжают с интересом следить за необычной историей.

Сам Гарри Кейн пока никак публично не комментировал действия или заявления Наны Бонсама. Английский форвард традиционно сосредоточен на футбольных вопросах и подготовке к следующим матчам турнира.

Стоит отметить, что отсутствие голов в игре с Ганой не означает неудачного чемпионата мира для капитана англичан. В стартовом матче турнира против Хорватии Кейн оформил дубль и стал одним из главных героев победы своей команды.

После двух туров в активе нападающего уже два забитых мяча, что позволяет ему оставаться среди претендентов на высокие места в бомбардирской гонке чемпионата мира.

Сборная Англии также сохраняет хорошие позиции в группе L. Команда набрала четыре очка и продолжает борьбу за выход в плей-офф турнира.

Теперь внимание болельщиков будет приковано к следующей игре англичан. Многие уже с улыбкой задаются вопросом, сумеет ли Кейн отличиться после того, как ганский колдун официально объявил о снятии своего проклятия.

Как бы ни относиться к подобным историям, они стали одной из самых необычных и обсуждаемых околофутбольных тем нынешнего чемпионата мира. А сам Нана Кваку Бонсам благодаря своим заявлениям получил известность далеко за пределами Ганы.

Остаётся только дождаться следующего матча сборной Англии, чтобы узнать, действительно ли «освобождённый» Гарри Кейн вернётся к своим голевым подвигам уже в ближайшее время.