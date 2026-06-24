Дата публикации: 24-06-2026 22:14

Каталонская «Барселона» поздравила своего легендарного бывшего нападающего Лионеля Месси с днём рождения. 24 июня одному из величайших футболистов в истории мирового спорта исполнилось 39 лет.

Пресс-служба испанского клуба опубликовала поздравительное сообщение в социальных сетях, посвятив его аргентинской звезде. В обращении к бывшему лидеру команды каталонцы отметили его выдающееся наследие и многолетний вклад в историю клуба.

В публикации «Барселоны» говорится: «Ещё один год празднования величия. С днём рождения, Лео!». Короткое, но тёплое поздравление быстро привлекло внимание болельщиков по всему миру и собрало огромное количество реакций.

Несмотря на то что Месси покинул клуб несколько лет назад, связь между аргентинцем и «Барселоной» остаётся особенной. Именно в составе сине-гранатовых футболист превратился в мировую суперзвезду и достиг большинства своих карьерных высот.

За годы выступлений в каталонском клубе Месси выиграл множество трофеев, включая чемпионаты Испании, Кубки страны и Лигу чемпионов. Кроме того, именно в период выступлений за «Барселону» он неоднократно становился обладателем престижнейшей индивидуальной награды мирового футбола — «Золотого мяча».

Для нескольких поколений болельщиков имя Месси стало практически синонимом самой «Барселоны». Его достижения, рекорды и яркие выступления навсегда вошли в историю клуба.

Сегодня аргентинец продолжает писать новые страницы футбольной летописи уже в составе «Интер Майами» и национальной сборной Аргентины. Даже в 39 лет он остаётся одним из самых обсуждаемых и влиятельных игроков современности.

Особенно успешным для Месси складывается чемпионат мира 2026 года. На турнире он установил очередное историческое достижение, став лучшим бомбардиром в истории мировых первенств.

На данный момент в активе капитана аргентинской сборной 18 голов на чемпионатах мира. Этот показатель является абсолютным рекордом турнира и позволяет ему опережать всех конкурентов в истории мундиалей.

Рекорд стал ещё одним подтверждением уникального статуса футболиста. На протяжении более двух десятилетий Месси остаётся на вершине мирового футбола, продолжая пополнять свою коллекцию достижений.

Поздравление со стороны «Барселоны» многие болельщики восприняли как напоминание о великой эпохе в истории клуба. Именно с аргентинцем связаны самые яркие страницы современного периода каталонской команды.

В социальных сетях поклонники клуба также массово присоединились к поздравлениям, вспоминая лучшие моменты карьеры Месси в Испании и его многочисленные рекорды в футболке сине-гранатовых.

Сам футболист встречает свой 39-й день рождения в статусе действующего чемпиона мира, обладателя множества индивидуальных наград и рекордсмена главного футбольного турнира планеты.

И хотя его карьера постепенно приближается к завершающему этапу, Лионель Месси продолжает оставаться одной из самых значимых фигур мирового спорта. А поздравление от «Барселоны» стало ещё одним подтверждением того, что его имя навсегда останется неотъемлемой частью истории каталонского клуба.