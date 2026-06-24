Тренер Шотландии признал опасность возможного появления Неймара

Дата публикации: 24-06-2026 22:19

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк поделился ожиданиями от предстоящего матча против Бразилии в заключительном туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. Особое внимание наставник уделил возможному возвращению Неймара, который может впервые сыграть на турнире после восстановления от травмы.

Встреча между сборными Бразилии и Шотландии состоится 25 июня в Майами и станет одной из ключевых игр группы. Обе команды сохраняют турнирную мотивацию, а потому предстоящий поединок обещает быть крайне напряжённым.

Неймар пропустил первые матчи мирового первенства из-за повреждения, однако в последние дни всё чаще появляются сообщения о его готовности вернуться на поле. Форвард уже провёл полноценные тренировки в общей группе и близок к своему дебюту на нынешнем чемпионате мира.

Комментируя возможное появление звёздного нападающего, Стив Кларк отметил, что его качества давно не нуждаются в дополнительной оценке. По словам специалиста, Неймар остаётся одной из самых ярких фигур современного футбола и способен оказать серьёзное влияние на игру своей команды.

Наставник шотландцев подчеркнул, что уважает уровень бразильского форварда, однако не считает его единственной угрозой в составе соперника. Кларк напомнил, что сборная Бразилии традиционно обладает большим количеством футболистов мирового класса практически на каждой позиции.

По мнению тренера, даже если Неймар начнёт матч на скамейке запасных и выйдет лишь по ходу встречи, его присутствие способно существенно повысить уверенность бразильской команды. Кларк назвал нападающего настоящей иконой мирового футбола, влияние которой выходит далеко за рамки игровых действий на поле.

Для Бразилии возможное возвращение лидера может оказаться особенно важным. Команда Карло Анчелотти подходит к заключительному туру после непростого старта на турнире и стремится обеспечить себе максимально выгодную позицию перед началом плей-офф.

Кроме того, бразильцы уже потеряли одного из ключевых игроков атаки — Рафинью, который выбыл из-за травмы. На этом фоне возвращение Неймара может стать серьёзным усилением для южноамериканской сборной.

Шотландия, в свою очередь, понимает масштаб предстоящего вызова. Сборной предстоит встретиться с одним из главных фаворитов турнира, который обладает богатым выбором исполнителей и огромным международным опытом.

Тем не менее Стив Кларк дал понять, что его команда не намерена концентрироваться исключительно на одном футболисте. По словам наставника, для успешного результата необходимо быть готовыми ко всему арсеналу сильных сторон бразильской сборной.

Особый интерес вызывает и тот факт, что возможный выход Неймара станет его первым появлением на поле на нынешнем чемпионате мира. Болельщики по всему миру с нетерпением ждут возвращения одного из самых известных футболистов современности.

Для самого игрока матч против Шотландии может стать важным этапом на пути к полноценному возвращению после травмы. Если Неймар действительно выйдет на поле, это станет одной из главных интриг заключительного тура группового этапа.

Пока же тренер шотландцев предпочитает сохранять максимальную концентрацию и готовить команду к любому развитию событий. А уважительные слова Кларка в адрес Неймара лишь подчёркивают, насколько высоко в футбольном мире по-прежнему оценивают влияние и авторитет бразильской суперзвезды.