«Тоттенхэм» объявил о подписании голкипера сборной Словакии Дубравки

Дата публикации: 24-06-2026 22:24

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» официально сообщил о подписании контракта с голкипером сборной Словакии Мартином Дубравкой. Опытный вратарь пополнит состав команды на правах свободного агента после завершения срока соглашения с «Бёрнли».

Переход вступит в силу 1 июля, когда футболист официально станет игроком лондонского клуба. Для 37-летнего вратаря это будет новый этап карьеры в английском футболе после выступлений за несколько клубов Премьер-лиги.

После объявления о трансфере Дубравка поделился своими эмоциями и признался, что решение о переходе было принято достаточно быстро. По словам словацкого голкипера, он рад начать новую главу в карьере и с нетерпением ждёт начала работы в новой команде.

Футболист также отметил, что давно следит за работой главного тренера «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби и высоко оценивает подход итальянского специалиста к игре. Дубравка подчеркнул, что хорошо знаком со стилем наставника и считает его одним из наиболее интересных тренеров современного футбола.

Кроме того, новичок «шпор» отдельно отметил атмосферу клуба и поддержку болельщиков. По его словам, выступать за один из крупнейших клубов английской Премьер-лиги является большой честью и серьёзным вызовом.

За годы карьеры Дубравка успел зарекомендовать себя как надёжный и опытный голкипер. Наиболее известным периодом его выступлений в Англии стала игра за «Ньюкасл», где он долгое время был основным вратарём команды и регулярно демонстрировал высокий уровень.

В сезоне-2022/2023 словак также успел побывать в составе «Манчестер Юнайтед», куда отправился на правах аренды. Несмотря на ограниченное количество игрового времени, он получил ценный опыт пребывания в одном из самых титулованных клубов страны.

Последним клубом Дубравки был «Бёрнли», после ухода из которого он получил статус свободного агента. Этим обстоятельством воспользовался «Тоттенхэм», сумевший подписать опытного футболиста без выплаты трансферной компенсации.

Для лондонского клуба подобная сделка выглядит весьма выгодной. Команда получает вратаря с большим опытом выступлений в английском чемпионате, который способен усилить конкуренцию на позиции и стать важным элементом глубины состава.

Особенно важным фактором является опыт Дубравки на международном уровне. На протяжении многих лет он выступает за сборную Словакии и остаётся одним из наиболее узнаваемых словацких футболистов своего поколения.

В новом сезоне перед «Тоттенхэмом» стоят серьёзные задачи как на внутренней арене, так и в международных турнирах. Поэтому наличие опытных исполнителей в составе может сыграть важную роль на длинной дистанции.

Сам Дубравка настроен максимально позитивно и уже заявил о готовности приступить к работе. В ближайшее время ему предстоит познакомиться с новыми партнёрами по команде и начать подготовку к старту сезона под руководством Роберто Де Дзерби.

Подписание словацкого голкипера стало очередным шагом «Тоттенхэма» по укреплению состава. Теперь болельщики клуба будут ждать, какую роль Дубравка сможет сыграть в новой команде и насколько успешно ему удастся проявить себя в футболке «шпор».