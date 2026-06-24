Альварес готов перейти только в «Барселону» и отвергает другие варианты

Дата публикации: 24-06-2026 22:30

Будущее нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса может стать одной из главных тем летнего трансферного окна. По информации испанских источников, аргентинский форвард уже определился со своим следующим шагом и намерен покинуть нынешний клуб ради перехода в «Барселону».

Сообщается, что Альварес рассматривает только один вариант продолжения карьеры. Несмотря на интерес со стороны других европейских грандов, включая клубы английской Премьер-лиги и французский «Пари Сен-Жермен», сам футболист якобы настроен исключительно на переезд в Каталонию.

По данным журналиста Маттео Моретто, аргентинец не заинтересован в возвращении в английский чемпионат. Также нападающий не рассматривает возможность перехода в ПСЖ, отдавая предпочтение именно «Барселоне».

Каталонский клуб уже давно находится в поиске нового лидера атаки после ухода Роберта Левандовского. Руководство сине-гранатовых изучает различные варианты усиления линии нападения, и кандидатура Альвареса остаётся одной из наиболее привлекательных на рынке.

Однако осуществить сделку будет крайне непросто. По имеющейся информации, «Атлетико» оценивает своего форварда в сумму порядка € 130–140 млн. Для «Барселоны» такой трансфер станет серьёзным финансовым испытанием, учитывая необходимость соблюдать экономические ограничения и балансировать бюджет.

Тем не менее переговоры между клубами могут продолжиться в ближайшее время. Руководство каталонцев рассматривает различные варианты структурирования сделки и пытается понять, насколько реалистично добиться соглашения с мадридской стороной.

Дополнительным фактором в этой истории называют непростые отношения между Альваресом и главным тренером «Атлетико» Диего Симеоне. Источники утверждают, что между футболистом и наставником отсутствует полное взаимопонимание, что может повлиять на решение игрока сменить клуб.

Именно поэтому вероятность сохранения аргентинца в составе мадридской команды оценивается как достаточно низкая. В клубе понимают, что удержать футболиста будет сложно, если тот твёрдо настроен на уход.

Для «Барселоны» Альварес выглядит идеальным кандидатом на роль нового лидера нападения. Аргентинец обладает богатым опытом выступлений на самом высоком уровне, способен играть на нескольких позициях в атаке и находится в оптимальном футбольном возрасте.

Кроме того, форвард уже доказал свою эффективность как в клубном футболе, так и в составе сборной Аргентины. Его универсальность и работоспособность делают его особенно привлекательным вариантом для любого тренерского штаба.

В то же время «Барселона» продолжает рассматривать и другие кандидатуры на случай, если переговоры по Альваресу окажутся слишком сложными или дорогостоящими. Ранее в СМИ уже появлялась информация об интересе каталонцев к ряду нападающих из Ла Лиги и других европейских чемпионатов.

Пока официальных заявлений от клубов не поступало, однако ситуация вокруг аргентинца продолжает стремительно развиваться. Сам факт того, что игрок якобы исключил все альтернативные варианты ради «Барселоны», делает эту трансферную историю одной из самых интригующих нынешнего межсезонья.

В ближайшие недели станет понятно, готовы ли каталонцы пойти на серьёзные финансовые вложения ради подписания одного из лучших аргентинских нападающих современности и удастся ли им договориться с принципиальным соперником по чемпионату Испании.

На данный момент одно выглядит очевидным: если верить сообщениям испанских журналистов, сам Хулиан Альварес уже сделал свой выбор и видит своё будущее именно в футболке «Барселоны».