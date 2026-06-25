Тренер ЮАР Броос поделился эмоциями после выхода сборной ЮАР в 1/16 финала

Дата публикации: 25-06-2026 14:53

Главный тренер сборной ЮАР Уго Броос поделился эмоциями после победы над Южной Кореей в заключительном туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. Благодаря успеху со счётом 1:0 африканская команда обеспечила себе выход в 1/16 финала мирового первенства.

После финального свистка бельгийский специалист признался, что произошедшее сложно описать словами. По его мнению, команда переживает один из самых ярких моментов в своей современной истории.

Броос отметил, что его подопечные полностью заслужили победу. Наставник подчеркнул, что сборная ЮАР не только грамотно оборонялась, но и регулярно создавала опасные моменты у ворот соперника, контролируя ход встречи.

Особую похвалу тренер адресовал своим футболистам за дисциплину и выполнение тактического плана. По словам Брооса, сборная Южной Кореи практически не смогла воспользоваться своими сильными сторонами, поскольку игроки ЮАР грамотно перекрывали свободные зоны и не позволяли сопернику развивать привычные комбинации.

Решающим моментом встречи стал гол Тхапело Масеко во втором тайме. После забитого мяча южноафриканцы были вынуждены выдержать серьёзное давление, однако сумели сохранить минимальное преимущество до финального свистка.

Броос отдельно отметил характер своих игроков. По его словам, последние двадцать минут команда провела в постоянной борьбе, проявив самоотверженность и готовность сражаться за результат до самого конца.

Наставник подчеркнул, что нынешний успех стал итогом многолетней совместной работы. Он напомнил, что возглавляет сборную уже пять лет, и за это время между тренерским штабом и футболистами сформировались не только профессиональные, но и по-настоящему дружеские отношения.

Именно эта атмосфера внутри коллектива, по мнению специалиста, стала одним из ключевых факторов успешного выступления команды на чемпионате мира. Броос признался, что гордится тем, чего удалось добиться за последние годы.

При этом тренер призвал не забывать получать удовольствие от происходящего. По его словам, подобные моменты случаются не так часто, поэтому команда должна ценить своё достижение и наслаждаться возможностью выступать в плей-офф мирового первенства.

Победа над Южной Кореей позволила ЮАР занять второе место в группе A. Вместе с победителем квартета — сборной Мексики — африканская команда напрямую пробилась в стадию 1/16 финала.

Южная Корея завершила групповой этап на третьей позиции и ещё сохраняет шансы на выход в плей-офф через рейтинг лучших команд, занявших третьи места. Сборная Чехии, набрав лишь одно очко, завершила выступление на турнире.

Теперь ЮАР предстоит впервые за долгое время сыграть в матчах на выбывание чемпионата мира. Учитывая эмоциональный подъём внутри коллектива и уверенность, о которой говорил Уго Броос, команда подходит к следующему этапу с серьёзными амбициями.

Сам тренер не скрывает, что особенно ценит не только результат, но и путь, который сборная прошла за последние пять лет. По его мнению, именно доверие, взаимопонимание и сплочённость позволили ЮАР добиться одного из самых значимых успехов в современной истории национальной команды.