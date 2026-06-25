Карло Анчелотти оценил дебют Неймара на ЧМ-2026

Дата публикации: 25-06-2026 14:56

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал долгожданное возвращение Неймара на поле в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Шотландии. Наставник объяснил, почему решил выпустить звёздного вингера на замену после длительного восстановления от травмы.

Встреча завершилась уверенной победой бразильской команды со счётом 3:0. Благодаря этому успеху пентакампеоны заняли первое место в группе C и напрямую вышли в стадию плей-офф.

Неймар появился на поле во втором тайме, проведя в общей сложности 12 минут. Для нападающего этот матч стал первым на нынешнем мировом первенстве после повреждения, из-за которого он пропустил стартовые встречи турнира.

После игры Анчелотти отметил, что футболист полностью заслужил возможность вернуться на поле. По словам итальянского специалиста, решение выпустить Неймара было принято не только исходя из счёта на табло, но и благодаря тому, как игрок проявил себя в процессе восстановления.

Наставник подчеркнул, что опытный вингер с большим профессионализмом подошёл к реабилитации после травмы. Тренер остался доволен тем, насколько ответственно футболист работал на тренировках, постепенно возвращая оптимальную физическую форму.

Анчелотти дал понять, что само появление Неймара в составе стало своеобразной наградой за проделанную работу. По мнению главного тренера, игрок полностью выполнил требования медицинского штаба и заслужил шанс вновь помочь национальной команде на чемпионате мира.

Возвращение одного из лидеров стало ещё одной хорошей новостью для бразильской сборной перед началом матчей на выбывание. Несмотря на уверенное выступление команды на групповом этапе, наличие Неймара значительно расширяет атакующие возможности пентакампеонов.

Особенно важно это на фоне постепенного набора формы после травмы. Тренерский штаб рассчитывает, что к решающим матчам турнира опытный футболист сможет выйти на оптимальный уровень готовности.

Групповой этап Бразилия завершила без поражений, набрав семь очков. Столько же заработала и сборная Марокко, однако южноамериканцы опередили соперника благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Третье место в группе заняла сборная Шотландии, сохранившая шансы на выход в плей-офф через рейтинг лучших команд, занявших третьи позиции. Национальная команда Гаити завершила турнир без набранных очков.

Теперь внимание бразильской сборной полностью сосредоточено на стадии плей-офф. Возвращение Неймара может стать одним из ключевых факторов в борьбе за шестой чемпионский титул в истории команды.

Сам Карло Анчелотти пока не спешит говорить о готовности форварда проводить на поле все 90 минут. Однако слова наставника ясно дают понять, что футболист постепенно возвращается к своим лучшим кондициям и способен сыграть важную роль в дальнейших матчах чемпионата мира.