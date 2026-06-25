«Интер» готовит новый долгосрочный контракт для Димарко

Дата публикации: 25-06-2026 14:59

Миланский «Интер» намерен сохранить одного из ключевых футболистов команды на долгие годы. Как сообщает итальянский инсайдер Николо Скира, руководство клуба готовит новый контракт для защитника Федерико Димарко.

По информации источника, в ближайшее время стороны приступят к переговорам о подписании нового соглашения, которое будет рассчитано до лета 2030 года. Таким образом, чемпион Италии рассчитывает надолго закрепить за собой одного из лидеров команды.

Действующий контракт Димарко истекает летом 2027 года. При этом в соглашении предусмотрена опция автоматического продления ещё на один сезон, которой клуб намерен воспользоваться. После этого руководство планирует оформить полноценный долгосрочный договор.

В «Интере» высоко оценивают вклад 28-летнего защитника в результаты команды. Итальянский футболист уже несколько сезонов остаётся важнейшим элементом тактической схемы миланцев, успешно действуя как на левом фланге обороны, так и в более атакующей роли.

Минувший сезон стал одним из лучших в карьере Димарко. Защитник принял участие в 47 матчах во всех турнирах, отметившись впечатляющей статистикой для игрока своего амплуа — восемью забитыми мячами и 18 результативными передачами.

Подобная эффективность сделала футболиста одним из самых продуктивных крайних защитников европейского футбола. Его умение подключаться к атакам, качественно исполнять стандарты и регулярно создавать голевые моменты высоко ценится тренерским штабом.

Неудивительно, что руководство «Интера» стремится как можно быстрее урегулировать вопрос с будущим игрока. Продление контракта позволит клубу обезопасить себя от возможного интереса со стороны других европейских грандов.

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Димарко составляет €50 млн. Однако в Милане не рассматривают вариант продажи одного из своих лидеров и делают ставку на долгосрочное сотрудничество.

Сам защитник является воспитанником академии «Интера» и неоднократно подчёркивал свою привязанность к клубу. Именно этот фактор может сыграть важную роль в переговорах о новом соглашении.

В последние годы Димарко окончательно закрепился в статусе одного из лучших игроков команды. Помимо надёжной игры в обороне, он регулярно приносит пользу в атаке, что делает его универсальным футболистом для любой тактической схемы.

Подписание нового контракта станет ещё одним шагом в стратегии «Интера» по сохранению костяка состава. Миланский клуб рассчитывает сохранить конкурентоспособность как в Серии А, так и на европейской арене, сохранив ведущих исполнителей.

Ожидается, что переговоры между сторонами начнутся в ближайшее время. Если соглашение будет достигнуто, Федерико Димарко свяжет своё будущее с «Интером» как минимум до лета 2030 года.

Для самого футболиста новый контракт станет признанием его роли в команде, а для клуба — возможностью сохранить одного из лучших крайних защитников Европы в период, когда интерес к игроку со стороны ведущих клубов продолжает расти.