Матч Франция - Норвегия на ЧМ-2026 может быть сорван из-за грозы

Дата публикации: 25-06-2026 15:03

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Франции и Норвегии может пройти с серьёзными осложнениями из-за неблагоприятных погодных условий. По информации французского издания Le Parisien, встреча находится под угрозой срыва из-за ожидаемой грозы.

Игра должна состояться 26 июня на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо. Однако американские метеорологи предупредили о приближении волны потенциально опасных гроз, которая может накрыть район проведения матча непосредственно в день встречи.

Сообщается, что в случае ухудшения погодных условий организаторы будут обязаны следовать утверждённому протоколу безопасности. Согласно действующим правилам, матч может быть временно остановлен или перенесён до окончания грозы, если существует риск для игроков, официальных лиц и зрителей.

Для сборной Франции подобная ситуация уже не является новой на нынешнем чемпионате мира. Во втором туре группового этапа встреча французов с Ираком в Филадельфии также была прервана из-за сильной непогоды. Тогда начало второго тайма пришлось отложить на несколько часов, пока погодные условия не стали безопасными.

Несмотря на длительную паузу, сборная Франции уверенно довела тот матч до победы со счётом 3:0 и досрочно гарантировала себе место в плей-офф мирового первенства.

Теперь команде Дидье Дешама предстоит встретиться с Норвегией в заключительном туре группового этапа. Хотя французы уже решили задачу выхода в следующую стадию турнира, матч сохраняет турнирное значение, поскольку может повлиять на итоговое распределение мест в группе.

Норвежская сборная также сохраняет высокую мотивацию перед этой встречей. Команда рассчитывает набрать очки и улучшить свои позиции перед стартом матчей на выбывание.

Организаторы чемпионата мира внимательно следят за прогнозами синоптиков и готовы оперативно реагировать на изменение погодной обстановки. Если грозовой фронт действительно достигнет района Фоксборо во время матча, судьи и представители ФИФА могут принять решение о временной остановке игры.

Чемпионат мира 2026 года уже несколько раз сталкивался с влиянием неблагоприятной погоды. Высокие температуры, сильные ливни и грозы периодически вмешиваются в расписание турнира, особенно на стадионах, расположенных в восточной части США.

Окончательное решение о проведении матча в запланированное время будет приниматься непосредственно перед началом встречи с учётом актуальной метеорологической информации и требований протокола безопасности.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля, а заключительный тур группового этапа определит полный состав участников плей-офф. Пока же главным соперником сборных Франции и Норвегии перед очной встречей может стать не только друг друга, но и погода.