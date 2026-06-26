Германия проиграла Эквадору, но сохранила первое место в группе E

Дата публикации: 26-06-2026 01:42

Сборная Эквадора преподнесла одну из главных сенсаций группового этапа чемпионата мира 2026 года, обыграв Германию со счётом 2:1. Матч третьего тура группы E состоялся на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, а главным арбитром встречи работала американка Тори Пенсо.

Немецкая команда активно начала встречу и уже на второй минуте вышла вперёд. Быстрая атака завершилась точным ударом Лероя Зане, который открыл счёт и подарил Германии идеальный старт.

Однако преимущество европейской сборной оказалось недолгим. Эквадорцы быстро пришли в себя и уже на девятой минуте восстановили равновесие. Автором ответного мяча стал нападающий Нильсон Ангуло, воспользовавшийся своим шансом и вернувший интригу в игру.

После обмена голами команды продолжили действовать достаточно осторожно. Германия больше владела мячом и старалась контролировать темп встречи, тогда как Эквадор делал ставку на быстрые переходы из обороны в атаку.

Во втором тайме борьба оставалась равной. Южноамериканская команда грамотно действовала без мяча и постепенно начала всё чаще создавать опасные моменты у ворот соперника.

Решающим стал эпизод на 77-й минуте. Нападающий Гонсало Плата завершил одну из атак сборной Эквадора точным ударом и вывел свою команду вперёд — 2:1.

В оставшееся время Германия предпринимала попытки спасти матч, однако оборона эквадорцев выдержала давление и не позволила сопернику сравнять счёт.

Финальный свисток зафиксировал волевую победу сборной Эквадора, которая принесла южноамериканской команде важнейшие три очка.

Несмотря на поражение, Германия сохранила первое место в группе E. После трёх туров немецкая сборная набрала шесть очков и опередила конкурентов по дополнительным показателям.

Вторую строчку также с шестью очками занимает сборная Кот-д'Ивуара. Эквадор благодаря победе набрал четыре очка и завершил групповой этап на третьем месте, сохранив шансы на выход в плей-офф через рейтинг лучших команд, занявших третьи позиции.

На последнем месте в квартете расположилась сборная Кюрасао, в активе которой осталось одно очко.

Для Эквадора победа над одним из фаворитов турнира стала серьёзным достижением и может сыграть решающую роль в борьбе за путёвку в стадию матчей на выбывание. Команда продемонстрировала характер, сумев отыграться после быстрого пропущенного мяча и довести встречу до победы.

Германия, в свою очередь, впервые на турнире потерпела поражение. Несмотря на неудачный результат, команда Юлиана Нагельсмана выполнила главную задачу группового этапа и напрямую пробилась в плей-офф, где борьба за титул чемпиона мира продолжится уже в матчах на выбывание.