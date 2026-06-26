Кот-д'Ивуар без проблем разобрался с Кюрасао на ЧМ-2026

Дата публикации: 26-06-2026 01:44

Сборная Кот-д'Ивуара уверенно завершила групповой этап чемпионата мира 2026 года, обыграв национальную команду Кюрасао со счётом 2:0. Встреча третьего тура группы E состоялась на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии и принесла африканской сборной путёвку в плей-офф.

Для обеих команд матч имел большое турнирное значение. Кот-д'Ивуар сохранял хорошие шансы на выход в следующую стадию, тогда как Кюрасао необходимо было побеждать, чтобы рассчитывать на продолжение борьбы.

Африканская команда сразу взяла игру под свой контроль и быстро добилась успеха. Уже на седьмой минуте нападающий Николя Пепе открыл счёт, воспользовавшись одним из первых опасных моментов у ворот соперника.

После забитого мяча Кот-д'Ивуар продолжил уверенно контролировать ход встречи. Сборная Кюрасао старалась отвечать быстрыми контратаками, однако создать серьёзные проблемы обороне соперника ей долгое время не удавалось.

Во втором тайме команда из Африки окончательно закрепила своё преимущество. На 64-й минуте Николя Пепе вновь оказался в центре внимания, оформив дубль и увеличив разницу в счёте до двух мячей.

После второго пропущенного гола Кюрасао пытался изменить ход встречи, однако футболисты Кот-д'Ивуара спокойно довели матч до победы, грамотно действуя как в обороне, так и при контроле мяча.

Финальный свисток зафиксировал победу африканской сборной со счётом 2:0. Главным героем встречи стал Николя Пепе, оформивший дубль и сыгравший ключевую роль в успехе своей команды.

По итогам группового этапа Кот-д'Ивуар набрал шесть очков и занял второе место в группе E, напрямую квалифицировавшись в стадию плей-офф чемпионата мира.

Сборная Кюрасао завершила турнир на четвёртой позиции. Команда под руководством Дика Адвоката сумела набрать лишь одно очко в трёх матчах и завершила выступление на мировом первенстве.

Группа E получилась одной из самых напряжённых на турнире. Первое место также с шестью очками заняла сборная Германии, которая опередила Кот-д'Ивуар по дополнительным показателям. Эквадор с четырьмя очками финишировал третьим и сохранил надежду на выход в плей-офф через рейтинг лучших команд, занявших третьи места.

Для Кот-д'Ивуара успешное выступление в группе стало подтверждением высокого уровня команды. После поражения от Германии во втором туре африканская сборная сумела собраться и в решающий момент добиться необходимого результата.

Особенно ярко проявил себя Николя Пепе. Его два точных удара не только обеспечили победу, но и сделали нападающего главным героем встречи, позволив команде уверенно оформить выход в матчи на выбывание.

Теперь Кот-д'Ивуар сосредоточится на подготовке к плей-офф, где уровень соперников станет ещё выше. Учитывая уверенную игру в заключительном туре, африканская сборная подходит к следующему этапу турнира с хорошим настроением и серьёзными амбициями.