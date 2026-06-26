Япония сыграла вничью со Швецией и вышла в плей-офф ЧМ-2026

Дата публикации: 26-06-2026 06:59

Сборные Японии и Швеции не выявили победителя в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. Встреча группы F, состоявшаяся на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне, завершилась со счётом 1:1.

Обе команды подошли к заключительному туру с хорошими шансами на продолжение борьбы в турнире. Для Японии ничья могла оказаться достаточной для выхода в плей-офф, тогда как шведам была необходима победа, чтобы гарантировать себе место в числе участников стадии на выбывание.

Первый тайм прошёл в напряжённой борьбе. Команды действовали осторожно, уделяя большое внимание обороне и не позволяя сопернику создавать большое количество опасных моментов. В результате до перерыва счёт так и не был открыт.

Во втором тайме игра заметно оживилась. На 56-й минуте сборная Японии вышла вперёд благодаря отличной комбинации. Рицу Доан выполнил великолепную передачу на Дайдзэна Маэду, который точно завершил атаку и отправил мяч в сетку ворот шведской команды.

Однако преимущество азиатской сборной оказалось недолгим. Уже через шесть минут Швеция восстановила равновесие. Энтони Эланга нанёс великолепный удар от правого угла штрафной площади, не оставив голкиперу Японии шансов на спасение.

После обмена голами обе команды продолжили искать победный мяч, однако ни одной из сторон не удалось реализовать свои моменты. В концовке встречи игра стала более осторожной, поскольку цена возможной ошибки была слишком высокой.

Финальный свисток зафиксировал ничью со счётом 1:1. Этот результат оказался более выгодным для сборной Японии.

По итогам трёх туров японская команда набрала пять очков и заняла второе место в группе F, обеспечив себе выход в стадию плей-офф чемпионата мира.

Сборная Швеции завершила групповой этап с четырьмя очками и расположилась на третьей строчке турнирной таблицы. Теперь судьба команды зависит от результатов в других группах, поскольку она сохраняет шансы на попадание в плей-офф как одна из лучших сборных, занявших третьи места.

Победителем группы F стали Нидерланды, набравшие семь очков. Последнее место в квартете заняла сборная Туниса, не сумевшая заработать ни одного балла.

Для японской сборной этот результат стал подтверждением успешного выступления на групповой стадии. Команда вновь продемонстрировала организованную игру и заслуженно пробилась в число участников матчей на выбывание.

Швеция, несмотря на упущенную возможность напрямую выйти в плей-офф, также сохраняет надежду на продолжение борьбы. Четырёх набранных очков может оказаться достаточно для попадания в следующую стадию, если результаты остальных групп сложатся в её пользу.

Теперь обе команды будут внимательно следить за завершением группового этапа. Япония уже может готовиться к следующему сопернику, тогда как шведам остаётся ждать окончательного распределения мест среди сборных, занявших третьи позиции.