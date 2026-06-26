Нидерланды уверенно обыграли Тунис и выиграли группу F

Дата публикации: 26-06-2026 07:01

Сборная Нидерландов уверенно завершила групповой этап чемпионата мира 2026 года, одержав победу над Тунисом со счётом 3:1. Матч группы F прошёл на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити и позволил европейской команде сохранить первое место в турнирной таблице.

Нидерландцы начали встречу максимально активно и уже в дебюте создали себе комфортное преимущество. На третьей минуте защитник сборной Туниса Эллиес Скири срезал мяч в собственные ворота, выведя команду Рональда Кумана вперёд.

Спустя всего четыре минуты преимущество европейцев увеличилось. Нападающий Брайан Бробби удачно завершил атаку своей команды и сделал счёт 2:0, поставив соперника в крайне сложное положение уже в самом начале матча.

После неудачного старта тунисская сборная сумела выровнять игру и стала чаще угрожать воротам соперника. Однако до перерыва сократить отставание ей не удалось.

Во втором тайме африканская команда вернулась в борьбу. На 54-й минуте нападающий Хазем Мастури воспользовался своим шансом и отправил мяч в ворота Нидерландов, сократив разницу в счёте до минимума.

Некоторое время казалось, что интрига может возродиться, однако нидерландцы быстро вернули себе контроль над происходящим. Уже на 62-й минуте защитник Ян Паул ван Хекке подключился к атаке и забил третий мяч своей команды, окончательно сняв вопросы о победителе встречи.

В оставшееся время сборная Нидерландов уверенно контролировала ход игры, не позволив сопернику создать серьёзные моменты для ещё одного гола.

Финальный свисток зафиксировал победу европейской команды со счётом 3:1. Благодаря этому успеху Нидерланды завершили групповой этап с семью очками и заняли первое место в группе F.

Команда продемонстрировала стабильную игру на протяжении всего первого этапа турнира, подтвердив статус одного из претендентов на высокие места на чемпионате мира. Победа над Тунисом позволила подойти к плей-офф в отличном настроении.

Вторую строчку в группе заняла сборная Японии, набравшая пять очков после ничьей со Швецией. Шведская команда с четырьмя баллами финишировала третьей и сохранила надежду на выход в плей-офф через рейтинг лучших сборных, занявших третьи места.

Для Туниса нынешний чемпионат мира завершился неудачно. Африканская сборная проиграла все три матча группового этапа, не набрала ни одного очка и заняла последнее место в квартете.

Несмотря на гол Хазема Мастури, этого оказалось недостаточно, чтобы навязать серьёзную борьбу одному из фаворитов группы. Уже в дебюте встречи Тунис оказался в роли догоняющего и так и не сумел изменить ход игры.

Теперь сборная Нидерландов сосредоточится на подготовке к матчам плей-офф, где уровень сопротивления станет ещё выше. Команда подходит к решающей стадии турнира с первого места в группе и хорошими шансами на успешное продолжение борьбы за титул чемпионов мира.