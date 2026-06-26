Нагельсман резко ответил журналисту после поражения Германии от Эквадора

Дата публикации: 26-06-2026 07:10

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман эмоционально отреагировал на вопрос журналиста после неожиданного поражения от Эквадора в заключительном туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. Несмотря на неудачный результат, немецкая команда сохранила первое место в группе E и вышла в плей-офф.

Матч завершился победой эквадорской сборной со счётом 2:1. Германия быстро вышла вперёд благодаря голу Лероя Зане уже на второй минуте, однако затем пропустила два мяча и потерпела первое поражение на турнире.

После финального свистка на пресс-конференции Нагельсману задали вопрос о том, не сказалось ли на игре команды досрочное решение задачи по выходу в плей-офф. Журналист предположил, что уверенность в первом месте могла снизить уровень мотивации немецких футболистов.

Такое предположение вызвало резкую реакцию главного тренера. Нагельсман категорически отверг подобную трактовку произошедшего и дал понять, что полностью не согласен с подобной оценкой.

По словам наставника, говорить о недостатке самоотдачи со стороны игроков не имеет оснований. Он призвал журналиста прекратить делать подобные выводы и подчеркнул, что футболисты выкладывались на поле максимально.

Таким образом, тренер публично встал на защиту своей команды, отказавшись связывать поражение с отсутствием мотивации. Нагельсман дал понять, что результат матча не отражает отношение игроков к своим обязанностям.

Несмотря на осечку в заключительном туре, Германия завершила групповой этап на первом месте. После трёх матчей немецкая сборная набрала шесть очков и опередила конкурентов по дополнительным показателям.

Второе место также с шестью очками занял Кот-д'Ивуар, который в параллельном матче уверенно победил Кюрасао со счётом 2:0. Эквадор, обыграв Германию, набрал четыре очка и финишировал третьим, сохранив шансы на выход в плей-офф через рейтинг лучших команд, занявших третьи места.

Сборная Кюрасао завершила выступление на чемпионате мира на последней позиции в группе, заработав лишь одно очко.

Поражение от Эквадора стало для Германии неприятным сигналом перед началом стадии матчей на выбывание. Однако турнирное положение команды не изменилось — она всё равно вышла в плей-офф с первого места.

Теперь тренерскому штабу предстоит проанализировать ошибки, допущенные в игре с южноамериканской сборной, и подготовить команду к следующему этапу чемпионата мира, где права на ошибку уже не будет.

Эмоциональная реакция Юлиана Нагельсмана после матча показала, что наставник не намерен искать простые объяснения поражению и не готов мириться с утверждениями о недостаточной самоотдаче своих игроков. По мнению немецкого специалиста, команда боролась до конца, а результат следует объяснять игровыми причинами, а не отсутствием желания победить.