Япония сыграет с Бразилией, Нидерланды - с Марокко в плей-офф ЧМ-2026

Дата публикации: 26-06-2026 07:14

После завершения матчей группы F стали известны ещё две пары стадии плей-офф чемпионата мира 2026 года. За выход в следующий раунд турнира поборются сборные Бразилии и Японии, а также национальные команды Нидерландов и Марокко.

Сборная Японии пробилась в плей-офф со второго места в своей группе. В заключительном туре команда сыграла вничью со Швецией со счётом 1:1, что позволило ей набрать пять очков и сохранить вторую позицию в турнирной таблице.

Благодаря этому результату японская сборная получила в соперники победителя группы C — национальную команду Бразилии. Южноамериканцы уверенно выиграли свой квартет, набрав семь очков в трёх матчах и опередив Марокко по дополнительным показателям.

Бразилия подходит к стадии матчей на выбывание в статусе одного из главных фаворитов турнира. Команда Карло Анчелотти завершила групповой этап без поражений и в заключительном туре уверенно обыграла Шотландию со счётом 3:0.

Япония, в свою очередь, вновь подтвердила репутацию одного из самых организованных коллективов турнира. Команда успешно преодолела групповой этап и теперь постарается преподнести сенсацию в противостоянии с пентакампеонами.

Определилась и ещё одна пара плей-офф. Победитель группы F — сборная Нидерландов — встретится с Марокко, занявшим второе место в группе C.

Нидерландская команда завершила групповой этап с семью очками. В последнем туре «оранжевые» уверенно победили Тунис со счётом 3:1 и сохранили лидерство в квартете.

Марокко также набрало семь очков, однако уступило Бразилии первое место из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей. Несмотря на это, африканская сборная уверенно вышла в плей-офф и получила шанс продолжить борьбу за главный трофей.

Таким образом, после завершения матчей группы F турнирная сетка пополнилась ещё двумя яркими противостояниями. Особенно большой интерес вызывает встреча Бразилии и Японии, где одна из самых титулованных сборных мира встретится с одной из самых дисциплинированных команд нынешнего чемпионата.

Матчи стадии плей-офф пройдут по системе на выбывание, поэтому любая ошибка может стать роковой. Победители продолжат борьбу за титул чемпионов мира, а проигравшие завершат выступление на турнире.

Чемпионат мира 2026 года проходит на стадионах США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Групповой этап завершается 27 июня, после чего начнутся решающие матчи, в которых определится новый чемпион планеты.

Действующим обладателем титула остаётся сборная Аргентины, выигравшая чемпионат мира 2022 года в Катаре после победы над Францией в драматичном финале, завершившемся успехом аргентинцев в серии пенальти.