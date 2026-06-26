Невеста Роналду Джорджина: Роналду способен играть в футбол до 50 лет

Дата публикации: 26-06-2026 07:19

Спутница капитана сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес рассказала, что помогает легендарному форварду сохранять невероятную мотивацию даже в 41 год. По её словам, футбол по-прежнему остаётся главной страстью нападающего, а завершать карьеру он пока не собирается.

Джорджина призналась, что не раз пыталась убедить Роналду уделять больше времени отдыху и наслаждаться жизнью после всего, чего он уже добился в профессиональном спорте. Однако, как отметила Родригес, каждый раз получает практически один и тот же ответ.

По словам спутницы футболиста, Роналду говорит, что семья является для него самым важным в жизни, но футбол остаётся его настоящей страстью. Именно любовь к игре, а не рекорды или трофеи, продолжает ежедневно мотивировать португальца.

Джорджина подчеркнула, что её особенно поражает неизменное отношение Криштиану к работе. Она отметила, что за всё время их знакомства не видела случая, чтобы форвард не выкладывался полностью на тренировках или в официальных матчах.

По мнению Родригес, нынешняя самоотдача Роналду ничем не отличается от той, которую он демонстрировал в начале их отношений. Несмотря на возраст и огромный список достижений, нападающий продолжает работать с тем же энтузиазмом и дисциплиной.

Отвечая на вопрос о возможном завершении карьеры, Джорджина выразила уверенность, что физические возможности португальца позволяют ему выступать ещё очень долго. Она даже предположила, что Роналду способен играть до 50 лет.

Подобные слова выглядят особенно символично на фоне последних выступлений форварда на чемпионате мира 2026 года. Во втором туре группового этапа сборная Португалии разгромила Узбекистан со счётом 5:0, а сам Роналду оформил дубль и был признан лучшим игроком встречи.

Эти два гола стали очередным подтверждением того, что возраст пока не мешает одному из величайших футболистов в истории оставаться лидером своей национальной команды. На нынешнем турнире капитан португальцев продолжает регулярно влиять на результаты матчей.

Сам Роналду ранее также подчёркивал, что не строит долгосрочных прогнозов относительно завершения карьеры. По его словам, он намерен продолжать выступать до тех пор, пока чувствует в себе силы приносить пользу команде и сохраняет удовольствие от игры.

Высокий уровень физической подготовки остаётся одной из главных причин его спортивного долголетия. На протяжении всей карьеры португалец известен строгой дисциплиной, вниманием к восстановлению и профессиональным отношением к каждой тренировке.

Слова Джорджины лишь подтверждают, что за пределами футбольного поля отношение Роналду к своему делу остаётся неизменным. Именно эта преданность профессии, по её мнению, позволяет ему продолжать выступать на высочайшем уровне даже в 41 год.

Впереди у сборной Португалии решающие матчи чемпионата мира, и если нынешняя форма капитана сохранится, команда Роберто Мартинеса сможет рассчитывать на одного из своих главных лидеров в борьбе за самые высокие места на турнире.