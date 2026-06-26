Сборные США и Боснии и Герцеговины встретятся в плей-офф чемпионата мира

Дата публикации: 26-06-2026 07:22

По итогам очередных матчей группового этапа чемпионата мира 2026 года определилась четвёртая пара стадии плей-офф. За путёвку в следующий раунд турнира поспорят сборные США и Боснии и Герцеговины.

Матч состоится в ночь на 2 июля и пройдёт на стадионе «Ливайс Стэдиум» в Сан-Франциско. Стартовый свисток запланирован на 03:00 по московскому времени.

Сборная США подходит к встрече в статусе одного из победителей группового этапа. После двух сыгранных матчей американская команда возглавляет турнирную таблицу группы D, набрав шесть очков и досрочно обеспечив себе место в плей-офф.

Босния и Герцеговина пробилась в стадию матчей на выбывание благодаря успешному выступлению среди команд, занявших третьи места. Балканская сборная завершила групповой этап в квартете B с четырьмя очками и вошла в число лучших третьих команд турнира.

Таким образом, боснийцы получили возможность продолжить борьбу за трофей и встретятся с одной из команд-хозяек чемпионата мира уже в первом раунде плей-офф.

Для сборной США предстоящий матч станет первой серьёзной проверкой в стадии на выбывание. Поддержка домашних трибун может стать дополнительным преимуществом для американской команды, однако Босния и Герцеговина уже доказала по ходу группового этапа, что способна навязать борьбу любому сопернику.

Ранее были сформированы ещё три пары первого раунда плей-офф. Сборная ЮАР сыграет против Канады, Нидерланды встретятся с Марокко, а Германия проведёт матч против Парагвая.

По мере завершения заключительных встреч группового этапа турнирная сетка продолжает заполняться. В ближайшие дни определятся все участники стадии на выбывание и окончательный состав пар первого раунда.

Групповой этап чемпионата мира проходит с 11 по 27 июня. Каждая команда проводит по три матча, после чего в плей-офф выходят по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Чемпионат мира 2026 года проходит сразу в трёх странах — США, Канаде и Мексике — и завершится 19 июля финальным матчем.

Действующим чемпионом мира остаётся сборная Аргентины, которая завоевала титул на турнире 2022 года в Катаре, обыграв Францию в драматичном финале после серии пенальти.

Теперь внимание болельщиков постепенно переключается на решающие матчи чемпионата мира, где любая ошибка может стать роковой. Противостояние США и Боснии и Герцеговины обещает стать одним из самых интересных в стартовом раунде плей-офф, учитывая фактор домашнего турнира для американцев и стремление боснийской команды продолжить своё успешное выступление.