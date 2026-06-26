Президент ФИФА: Месси продолжает вдохновлять миллионы людей

Дата публикации: 26-06-2026 07:25

Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил капитана сборной Аргентины Лионеля Месси с 39-летием, посвятив ему эмоциональное обращение в социальных сетях. Глава мирового футбола поблагодарил легендарного форварда за выдающийся вклад в развитие игры и отметил его влияние на миллионы болельщиков по всему миру.

Инфантино подчеркнул, что возможность наблюдать за игрой Месси на протяжении многих лет стала настоящей привилегией для мирового футбола. По словам президента ФИФА, аргентинец обладает уникальным талантом, позволяющим ему делать на поле невозможное возможным.

Особое внимание глава организации уделил способности капитана сборной Аргентины объединять людей. По мнению Инфантино, футболист вызывает восхищение болельщиков во всём мире независимо от национальности, клуба или страны.

Президент ФИФА также выразил благодарность Месси за огромный вклад в популяризацию футбола. Он отметил, что аргентинец сыграл важнейшую роль в том, что этот вид спорта остаётся самым любимым на планете.

Кроме поздравлений с днём рождения, Инфантино пожелал форварду успехов на продолжающемся чемпионате мира 2026 года. Глава ФИФА напомнил, что сборная Аргентины защищает титул чемпионов мира, завоёванный на турнире в Катаре четыре года назад.

В своём обращении президент организации подчеркнул, что даже спустя десятилетия карьеры Месси продолжает вдохновлять миллионы поклонников футбола, сохраняя любовь к игре и высочайший уровень мастерства.

24 июня аргентинскому нападающему исполнилось 39 лет. Несмотря на возраст, он остаётся одним из главных действующих лиц мирового футбола и продолжает демонстрировать выдающуюся результативность.

На нынешнем чемпионате мира Месси уже успел стать одним из лучших бомбардиров турнира. В активе капитана сборной Аргентины пять забитых мячей после двух матчей группового этапа.

Сначала нападающий оформил хет-трик в матче против Алжира, который завершился победой аргентинцев со счётом 3:0. Затем Месси стал главным героем встречи с Австрией, забив оба мяча своей команды в победном матче (2:0).

Благодаря успешному старту действующие чемпионы мира уверенно вышли в плей-офф, а сам Месси продолжает укреплять статус одного из величайших футболистов в истории мировых первенств.

Поздравление Инфантино стало одним из самых заметных среди многочисленных обращений в адрес аргентинца в день его рождения. Ранее слова признательности и поздравления в адрес капитана сборной Аргентины также публиковали бывшие клубы, партнёры по команде и известные представители футбольного сообщества.

Теперь внимание Месси и его команды сосредоточено на продолжении борьбы за титул. Аргентина остаётся одним из главных фаворитов чемпионата мира, а её капитан продолжает подтверждать свой высокий класс, несмотря на солидный по футбольным меркам возраст.