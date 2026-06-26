Рой Кин объяснил, почему не впечатлён мотивационной речью Тухеля

Дата публикации: 26-06-2026 07:29

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин поделился мнением о работе главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля. Легендарный футболист считает, что вокруг мотивационной речи немецкого специалиста после первого тайма матча с Хорватией возник неоправданно большой ажиотаж.

Поводом для обсуждений стали слова капитана английской сборной Гарри Кейна. После победы над Хорватией со счётом 4:2 форвард заявил, что обращение Тухеля в перерыве помогло команде изменить ход встречи и добиться положительного результата.

Однако Рой Кин не увидел в этом ничего необычного. По его мнению, подобные разговоры являются неотъемлемой частью работы любого главного тренера и не заслуживают столь бурной реакции.

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» отметил, что задача наставника заключается именно в том, чтобы в перерыве донести до игроков необходимую информацию, скорректировать тактические моменты и помочь команде прибавить во втором тайме.

Кин подчеркнул, что после этого футболисты должны выйти на поле и выполнить установки тренера. Именно так, по его словам, строится работа практически любого специалиста на высоком уровне.

По мнению ирландца, в истории с речью Тухеля наблюдается явное преувеличение её значения. Он считает, что подобные эпизоды происходят в каждой команде и не являются чем-то исключительным.

Бывший полузащитник также вспомнил собственный богатый опыт выступлений под руководством известных тренеров. Он рассказал, что во время карьеры сталкивался с совершенно разными подходами к общению в раздевалке.

Иногда, по словам Кина, игроки ожидали жёсткой критики после неудачного первого тайма, но вместо этого получали спокойные рекомендации по улучшению игры. В других случаях происходило наоборот — футболисты были уверены, что действуют хорошо, однако тренер резко указывал им на ошибки.

Именно поэтому, считает ирландец, невозможно говорить о каком-либо универсальном рецепте успешной речи в раздевалке. Всё зависит от конкретного матча, состояния команды и того, что наставник считает необходимым сказать своим подопечным в данный момент.

При этом Кин подчеркнул, что Томас Тухель является квалифицированным специалистом и хорошо понимает, как следует общаться с футболистами. По мнению бывшего игрока, немецкий тренер просто выполнил свою обычную профессиональную работу.

Сборная Англии успешно стартовала на чемпионате мира 2026 года и после двух туров набрала четыре очка. Победа над Хорватией стала одним из ключевых результатов команды на групповом этапе, а слова Гарри Кейна о влиянии Тухеля вызвали широкий резонанс в футбольном сообществе.

Рой Кин, в свою очередь, призвал не делать из подобных эпизодов сенсацию. По его убеждению, грамотная работа в перерыве — это стандартная обязанность любого главного тренера, а решающий вклад в победу всё равно вносят футболисты, реализующие установки на поле.