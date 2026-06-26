Моуринью признался, что любовь к «Реалу» стала причиной его возвращения

Дата публикации: 26-06-2026 07:33

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью рассказал, почему решил вновь возглавить испанский гранд. По словам португальского специалиста, ключевым фактором стала его особая связь с клубом, которую он никогда не скрывал.

Моуринью признался, что всегда испытывал искреннюю любовь к «Реалу». Именно это чувство, по его словам, стало главной причиной возвращения в Мадрид спустя более десяти лет после завершения первого периода работы в клубе.

Наставник подчеркнул, что сейчас для него особенно важно действовать спокойно и взвешенно. Он отметил, что намерен уделить время анализу ситуации, общению с футболистами и построению доверительных отношений внутри команды.

По словам Моуринью, успешная работа невозможна без открытого диалога. Португалец заявил, что хочет задавать вопросы, внимательно выслушивать ответы и создать атмосферу честного взаимодействия между всеми участниками клуба.

Специалист дал понять, что считает именно такой подход фундаментом для будущих успехов команды. Он намерен не только добиваться результатов на поле, но и выстроить внутренние процессы, которые помогут «Реалу» сохранять стабильность.

Этим летом Моуринью официально начал второй этап своей карьеры в мадридском клубе. Его первое пребывание на посту главного тренера длилось с 2010 по 2013 год и стало одним из самых ярких периодов в современной истории «сливочных».

Под руководством португальца «Реал» завоевал чемпионский титул в Ла Лиге, выиграл Кубок Испании и Суперкубок страны. Кроме того, именно в тот период команда вернулась в число постоянных участников решающих стадий Лиги чемпионов.

Возвращение Моуринью стало одним из самых громких событий нынешнего межсезонья. Руководство клуба рассчитывает, что опытный специалист поможет команде вновь бороться за победы во всех турнирах.

Сам тренер, судя по первым заявлениям, намерен начать работу без громких обещаний. Вместо этого он делает акцент на анализе, взаимопонимании и постепенном выстраивании новой модели взаимодействия внутри коллектива.

Ранее Моуринью уже делился своими взглядами на тренерскую профессию, заявив, что лучшая проблема для любого наставника — иметь слишком большой выбор сильных футболистов. Теперь ему вновь предстоит решать подобные задачи уже во главе одного из самых титулованных клубов мира.

Болельщики «Реала» с большим интересом ждут начала нового сезона, надеясь, что второе пришествие Жозе Моуринью окажется не менее успешным, чем первое. Сам португалец подчёркивает, что возвращается в клуб прежде всего благодаря своим чувствам к «Реалу» и желанию вновь привести команду к большим победам.