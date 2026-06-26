Бастиан Швайнштайгер оказался в центре скандала из-за комментария о Кот-д'Ивуаре

Дата публикации: 26-06-2026 07:46

Бывший полузащитник сборной Германии и чемпион мира 2014 года Бастиан Швайнштайгер оказался в центре общественной дискуссии после своих слов о сборной Кот-д'Ивуара перед матчем второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Перед встречей Германии с Кот-д'Ивуаром, завершившейся победой немецкой команды со счётом 2:1, Швайнштайгер выступал в качестве эксперта на немецком телеканале ARD. Во время эфира он охарактеризовал стиль игры африканской сборной как «африканский футбол», добавив, что он является «немного нестандартным, временами диким и не таким тактически организованным».

Кроме того, бывший футболист отметил, что сборной Германии необходимо быть готовой к тому, что игра соперника может оказаться непредсказуемой.

Эти слова вызвали широкую реакцию в немецких СМИ и социальных сетях. Часть общественности сочла подобные формулировки неудачными и увидела в них использование устаревших стереотипов, связанных с описанием африканских команд.

Одним из наиболее заметных критиков выступил немецкий журналист и писатель Филипп Авуну. В своей колонке для журнала Spiegel он заявил, что такие характеристики, как «дикий» и «непредсказуемый», имеют глубокие исторические ассоциации и связаны с колониальными представлениями об африканцах.

По мнению Авуну, подобные выражения долгое время использовались для формирования образа темнокожих людей как «нецивилизованных», «чуждых» и потенциально опасных. Он считает, что подобная риторика переносится и на обсуждение футбола.

При этом журналист специально подчеркнул, что не считает самого Швайнштайгера расистом. По его словам, проблема заключается не столько в личности бывшего футболиста, сколько в том, что подобные формулировки по-прежнему распространены среди части немецких болельщиков и футбольных экспертов.

Авуну отметил, что подобные оценки могут невольно воспроизводить старые стереотипы, даже если говорящий не вкладывает в них дискриминационного смысла.

Сам Швайнштайгер на момент публикации не комментировал возникшую вокруг его слов дискуссию. Его высказывание продолжает активно обсуждаться в немецком медиапространстве.

Во время своей игровой карьеры Бастиан Швайнштайгер выступал за «Баварию», «Манчестер Юнайтед» и сборную Германии, в составе которой стал чемпионом мира в 2014 году. После завершения карьеры он регулярно работает футбольным экспертом на немецком телевидении.

История вновь подняла вопрос о том, насколько осторожно публичным фигурам следует подбирать формулировки при описании национальных команд и игровых стилей. Хотя автор критической колонки не обвиняет Швайнштайгера в расизме, он считает, что использование подобных выражений требует более внимательного отношения к их историческому и культурному контексту.