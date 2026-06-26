Турция вырвала победу у США, но не смогла выйти в плей-офф ЧМ-2026

Дата публикации: 26-06-2026 07:57

Сборная Турции одержала волевую победу над национальной командой США в заключительном матче группового этапа чемпионата мира 2026 года. Встреча третьего тура группы D, прошедшая на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде, завершилась со счётом 3:2 в пользу турецкой команды.

Несмотря на победу, турецкая сборная не сумела пробиться в плей-офф. Набранных трёх очков оказалось недостаточно, чтобы подняться выше последнего места в турнирной таблице.

Матч получился зрелищным и богатым на голевые моменты. В составе Турции отличились Арда Гюлер, Оркун Кёкчю и Каан Айхан, который стал главным героем встречи.

За сборную США забитыми мячами отметились защитник Остон Трасти и полузащитник Себастьян Берхалтер. Американцы дважды поражали ворота соперника, однако удержать ничейный результат не смогли.

Развязка наступила уже в компенсированное время. На восьмой добавленной минуте Каан Айхан оказался в нужном месте и забил победный мяч, принеся своей команде первую победу на нынешнем чемпионате мира.

Турция сумела набрать первые очки на турнире, однако этого оказалось недостаточно для продолжения борьбы. Команда завершила групповой этап с тремя баллами и заняла четвёртое место в квартете D.

Несмотря на поражение, сборная США сохранила лидерство в группе. Американская команда завершила групповой этап с шестью очками и напрямую вышла в стадию плей-офф.

Второе и третье места заняли сборные Австралии и Парагвая, набравшие по четыре очка. Обе команды также сохранили шансы на продолжение выступления: Австралия вышла в плей-офф напрямую, а Парагвай квалифицировался как одна из лучших сборных, занявших третьи места.

Для Турции победа над одним из хозяев чемпионата мира стала ярким завершением турнира. Команда проявила характер и сумела вырвать победу в самой концовке встречи, однако осечки в предыдущих турах лишили её возможности побороться за выход в стадию матчей на выбывание.

Сборная США, несмотря на первое поражение на турнире, выполнила главную задачу группового этапа. Команда уверенно заняла первое место в группе D и теперь продолжит борьбу за титул в плей-офф.

Чемпионат мира 2026 года продолжается в США, Канаде и Мексике. После завершения группового этапа начинается стадия матчей на выбывание, где любая ошибка может стать решающей, а борьба за главный трофей мирового футбола выйдет на новый уровень.