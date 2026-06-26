Австралия и Парагвай сыграли вничью, определив судьбу группы D

Дата публикации: 26-06-2026 07:59

Сборные Парагвая и Австралии не смогли определить победителя в заключительном матче группового этапа чемпионата мира 2026 года. Встреча третьего тура группы D, состоявшаяся на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе, завершилась без забитых мячей — 0:0.

Перед началом встречи обе команды сохраняли хорошие шансы на выход в плей-офф. Поэтому матч прошёл в напряжённой борьбе, где каждая ошибка могла оказаться решающей в распределении мест в турнирной таблице.

Первый тайм получился достаточно осторожным. Соперники уделяли большое внимание обороне и не позволяли друг другу создавать большое количество опасных моментов. Несмотря на попытки вскрыть защиту, до перерыва счёт так и не был открыт.

После отдыха характер игры практически не изменился. Австралийцы чаще контролировали мяч, а парагвайцы рассчитывали на быстрые контратаки и стандартные положения. Однако надёжная игра защитников и вратарей не позволила зрителям увидеть забитые мячи.

В концовке встречи команды предпринимали попытки вырвать победу, но риск уступить оказался слишком велик. В результате финальный свисток арбитра Клемана Тюрпена зафиксировал ничью — 0:0.

Этот результат оказался более выгодным для сборной Австралии. Команда набрала четыре очка и благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей опередила Парагвай, заняв второе место в группе D.

Парагвай также завершил групповой этап с четырьмя очками, однако финишировал третьим. Несмотря на это, южноамериканская сборная сохранила шансы на выход в плей-офф как одна из лучших команд, занявших третьи места.

Победителем группы D стала сборная США, набравшая шесть очков. Несмотря на поражение от Турции в заключительном туре, американцы удержали лидерство и напрямую вышли в стадию матчей на выбывание.

Для Австралии ничья стала достаточным результатом для выполнения главной задачи группового этапа. Команда продолжит борьбу за титул чемпиона мира уже в плей-офф.

Парагвайцам теперь остаётся ждать завершения матчей в остальных группах. Четыре набранных очка дают хорошие шансы на продолжение выступления, однако окончательная судьба команды будет зависеть от результатов других сборных, занявших третьи места.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. После завершения группового этапа команды, сумевшие преодолеть первый раунд турнира, начнут борьбу в стадии плей-офф, где каждый матч будет проходить по системе на выбывание.