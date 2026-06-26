Домашние матчи «Шахтёра» в Лиге чемпионов могут пройти в Лондоне

Дата публикации: 26-06-2026 08:01

Донецкий «Шахтёр» продолжает поиски домашней арены для проведения матчей Лиги чемпионов сезона-2026/2027 и рассматривает вариант с переездом в столицу Англии. По информации британских СМИ, украинский клуб ведёт переговоры с «Брентфордом» об использовании его стадиона во время основного этапа турнира.

Речь идёт о «Брентфорд Комьюнити Стэдиум», расположенном в западной части Лондона. Современная арена вмещает более 17 тысяч зрителей и может стать временным домом «горняков» на время еврокубковой кампании.

Сообщается, что переговоры между сторонами уже находятся в активной стадии. Предварительно английский клуб положительно относится к идее предоставить свой стадион для проведения домашних матчей чемпиона Украины.

Одним из ключевых аргументов в пользу лондонского варианта является многочисленная украинская община, проживающая в западной части британской столицы. Районы Хаунслоу и Илинг считаются одними из крупнейших центров украинской диаспоры в Великобритании.

В «Шахтёре» рассчитывают, что это позволит команде получить серьёзную поддержку с трибун во время домашних матчей Лиги чемпионов. Присутствие большого количества украинских болельщиков может создать атмосферу, максимально приближенную к настоящим домашним встречам.

С начала полномасштабной войны в Украине донецкий клуб вынужден проводить международные матчи за пределами страны. В разные годы «Шахтёр» использовал стадионы в Польше и Германии, продолжая искать наиболее удобные варианты для участия в еврокубках.

Лондон рассматривается не только как логистически удобное место, но и как город с развитой транспортной инфраструктурой, что облегчит организацию матчей как для команды, так и для болельщиков.

Окончательное решение по месту проведения домашних встреч в Лиге чемпионов пока не принято. Однако переговоры с «Брентфордом» свидетельствуют о том, что именно английский вариант сейчас является одним из наиболее приоритетных для украинского клуба.

Если стороны сумеют достичь окончательного соглашения, «Брентфорд Комьюнити Стэдиум» примет домашние матчи «Шахтёра» на основном этапе Лиги чемпионов сезона-2026/2027, а лондонские болельщики смогут регулярно увидеть европейский футбол высокого уровня.



