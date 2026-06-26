«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» поборются за защитника «Тоттенхэма»

Дата публикации: 26-06-2026 21:53

Центральный защитник «Тоттенхэма» Лука Вушкович привлёк внимание сразу двух английских грандов. По информации Caught Offside, интерес к 19-летнему хорватскому футболисту проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Как сообщает источник, руководство «Тоттенхэма» не намерено расставаться с одним из самых перспективных игроков без серьёзной компенсации. Лондонский клуб оценивает возможный трансфер защитника более чем в 60 миллионов фунтов стерлингов, что составляет около 70 миллионов евро.

Особенно заинтересован в подписании Вушковича «Ливерпуль». Мерсисайдцы рассматривают молодого хорвата в качестве потенциального преемника 34-летнего капитана команды Вирджила ван Дейка, который находится на завершающем этапе своей карьеры.

В то же время «Манчестер Юнайтед» также внимательно следит за развитием ситуации и рассматривает возможность усиления центра обороны за счёт талантливого защитника.

Прошлый сезон Вушкович провёл в аренде в «Гамбурге», где получил необходимую игровую практику и сумел ярко проявить себя. За немецкий клуб он сыграл 30 матчей во всех турнирах.

Несмотря на амплуа центрального защитника, хорват отличился высокой результативностью. В течение сезона он забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу, продемонстрировав умение эффективно подключаться к атакам, особенно при стандартных положениях.

После завершения аренды Вушкович вернулся в расположение «Тоттенхэма», где на него рассчитывают как на одного из ключевых игроков обороны в ближайшие годы.

Контракт хорватского футболиста с лондонским клубом действует до лета 2030 года. Долгосрочное соглашение значительно усиливает переговорные позиции «шпор», которые не испытывают необходимости продавать защитника в ближайшее трансферное окно.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Вушковича составляет 60 миллионов евро, что практически совпадает с суммой, которую рассчитывает получить «Тоттенхэм» в случае продажи.

Высокий интерес со стороны сразу двух ведущих клубов английской Премьер-лиги подтверждает стремительный прогресс молодого защитника. Учитывая возраст, игровые качества и успешный сезон в Германии, Вушкович считается одним из самых перспективных центральных защитников Европы.

Пока никаких официальных предложений в адрес «Тоттенхэма» не поступало, однако ожидается, что ситуация вокруг будущего хорватского футболиста может стать одной из самых обсуждаемых тем нынешнего летнего трансферного окна.