00:20 ()
Свернуть список

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» поборются за защитника «Тоттенхэма»

Дата публикации: 26-06-2026 21:53

 

Центральный защитник «Тоттенхэма» Лука Вушкович привлёк внимание сразу двух английских грандов. По информации Caught Offside, интерес к 19-летнему хорватскому футболисту проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Как сообщает источник, руководство «Тоттенхэма» не намерено расставаться с одним из самых перспективных игроков без серьёзной компенсации. Лондонский клуб оценивает возможный трансфер защитника более чем в 60 миллионов фунтов стерлингов, что составляет около 70 миллионов евро.

Особенно заинтересован в подписании Вушковича «Ливерпуль». Мерсисайдцы рассматривают молодого хорвата в качестве потенциального преемника 34-летнего капитана команды Вирджила ван Дейка, который находится на завершающем этапе своей карьеры.

В то же время «Манчестер Юнайтед» также внимательно следит за развитием ситуации и рассматривает возможность усиления центра обороны за счёт талантливого защитника.

Прошлый сезон Вушкович провёл в аренде в «Гамбурге», где получил необходимую игровую практику и сумел ярко проявить себя. За немецкий клуб он сыграл 30 матчей во всех турнирах.

Несмотря на амплуа центрального защитника, хорват отличился высокой результативностью. В течение сезона он забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу, продемонстрировав умение эффективно подключаться к атакам, особенно при стандартных положениях.

После завершения аренды Вушкович вернулся в расположение «Тоттенхэма», где на него рассчитывают как на одного из ключевых игроков обороны в ближайшие годы.

Контракт хорватского футболиста с лондонским клубом действует до лета 2030 года. Долгосрочное соглашение значительно усиливает переговорные позиции «шпор», которые не испытывают необходимости продавать защитника в ближайшее трансферное окно.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Вушковича составляет 60 миллионов евро, что практически совпадает с суммой, которую рассчитывает получить «Тоттенхэм» в случае продажи.

Высокий интерес со стороны сразу двух ведущих клубов английской Премьер-лиги подтверждает стремительный прогресс молодого защитника. Учитывая возраст, игровые качества и успешный сезон в Германии, Вушкович считается одним из самых перспективных центральных защитников Европы.

Пока никаких официальных предложений в адрес «Тоттенхэма» не поступало, однако ожидается, что ситуация вокруг будущего хорватского футболиста может стать одной из самых обсуждаемых тем нынешнего летнего трансферного окна.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close