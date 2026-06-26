После успеха на ЧМ-2026 в Эквадоре объявили нерабочий день

Дата публикации: 26-06-2026 21:56

Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил официальный выходной после сенсационной победы национальной сборной над Германией в заключительном туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. Южноамериканская команда одержала волевую победу со счётом 2:1, преподнеся один из самых громких сюрпризов турнира.

Матч группы E состоялся на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). Несмотря на быстрый пропущенный мяч, эквадорцы сумели переломить ход встречи и добиться исторического результата.

Сборная Германии открыла счёт уже на второй минуте. Автором гола стал нападающий Лерой Зане, который воспользовался удачным моментом в дебюте встречи.

Однако уже спустя семь минут Эквадор восстановил равновесие. Нильсон Ангуло точно завершил атаку своей команды, вернув интригу в матч.

Решающим стал эпизод на 77-й минуте. Нападающий Гонсало Плата отправил мяч в ворота немецкой сборной и принёс Эквадору волевую победу — 2:1.

Успех национальной команды вызвал бурную реакцию на родине. Президент страны Даниэль Нобоа принял решение объявить официальный выходной день, чтобы жители Эквадора смогли отпраздновать одну из самых значимых побед сборной за последнее время.

Несмотря на победу над одним из фаворитов мирового первенства, Эквадор завершил групповой этап на третьем месте. Команда набрала четыре очка и сохранила шансы на выход в плей-офф как одна из лучших сборных, занявших третьи позиции.

Первое место в группе E заняла Германия, также набравшая шесть очков. Благодаря лучшим дополнительным показателям немецкая сборная опередила Кот-д'Ивуар, который финишировал вторым с таким же количеством баллов.

Последнее место в квартете заняла сборная Кюрасао, заработавшая одно очко в трёх матчах.

Победа над Германией стала важным событием для эквадорского футбола. Команда не только продемонстрировала характер, сумев отыграться после раннего пропущенного мяча, но и доказала, что способна успешно конкурировать с ведущими сборными мира.

Решение президента объявить выходной подчёркивает значение этого успеха для всей страны. Подобные меры нередко принимаются после крупных спортивных достижений национальных команд и становятся символом единства и общей радости болельщиков.

Теперь Эквадор ожидает окончательного распределения мест среди сборных, занявших третьи позиции в своих группах. Если четырёх набранных очков окажется достаточно, южноамериканская команда продолжит борьбу за титул чемпиона мира уже в стадии плей-офф.