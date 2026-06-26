«Арсенал» получил отказ по трансферу Бруно Гимарайнса

Дата публикации: 26-06-2026 22:02

Лондонский «Арсенал» сделал первый шаг к приобретению полузащитника «Ньюкасла» Бруно Гимарайнса, однако получил отказ. По информации Globo, «канониры» предложили за бразильского футболиста 55 миллионов фунтов стерлингов (около 64 миллионов евро), но руководство «сорок» не согласилось на сделку.

Как сообщает источник, отказ не изменил планы лондонского клуба. «Арсенал» намерен продолжить переговоры и уже готовит улучшенное предложение, рассчитывая всё же убедить «Ньюкасл» отпустить одного из своих ключевых игроков.

Отмечается, что трансферная стоимость Бруно Гимарайнса значительно выросла благодаря его успешному выступлению на чемпионате мира 2026 года. В составе сборной Бразилии полузащитник провёл три матча группового этапа и отметился тремя результативными передачами, став одним из лидеров команды.

Удачная игра на мировом первенстве ещё больше укрепила позиции «Ньюкасла» в переговорах. В английском клубе понимают ценность футболиста и не намерены расставаться с ним без серьёзной финансовой компенсации.

В минувшем клубном сезоне 28-летний бразилец также продемонстрировал высокую эффективность. Во всех турнирах он принял участие в 41 матче, забил девять мячей и отдал восемь голевых передач.

Такая статистика подтверждает важную роль Гимарайнса как в атакующих действиях команды, так и в организации игры в центре поля. Именно поэтому «Арсенал» рассматривает его в качестве одного из главных кандидатов на усиление полузащиты.

Контракт футболиста с «Ньюкаслом» действует до лета 2028 года. Долгосрочное соглашение позволяет английскому клубу не торопиться с продажей и вести переговоры с позиции силы.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского полузащитника составляет 70 миллионов евро. Однако с учётом интереса со стороны топ-клубов и успешного выступления на чемпионате мира итоговая сумма возможного трансфера может оказаться значительно выше.

Пока стороны продолжают обсуждать потенциальную сделку. Если «Арсенал» действительно направит новое предложение, переговоры могут выйти на следующий этап уже в ближайшее время.

Для «канониров» подписание Бруно Гимарайнса стало бы одним из самых громких трансферов нынешнего лета. Бразилец считается одним из сильнейших центральных полузащитников английской Премьер-лиги и способен значительно усилить команду в преддверии нового сезона и выступления в Лиге чемпионов.