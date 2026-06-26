Почеттино досрочно завершил пресс-конференцию после поражения от Турции

Дата публикации: 26-06-2026 23:12

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино эмоционально отреагировал на вопросы журналистов после поражения от Турции в заключительном туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. Аргентинский специалист остался недоволен тоном пресс-конференции и завершил общение с представителями СМИ раньше запланированного.

Встреча третьего тура завершилась победой сборной Турции со счётом 3:2. Несмотря на поражение, американская команда сохранила первое место в группе D и напрямую вышла в плей-офф мирового первенства.

Именно на этом Почеттино неоднократно акцентировал внимание во время общения с журналистами. По мнению наставника, итоговое положение команды в группе гораздо важнее результата отдельного матча.

Аргентинец признался, что был удивлён характером вопросов, которые ему задавали представители прессы. Он отметил, что не понимает, почему обсуждение строилось вокруг поражения, тогда как сборная США успешно выполнила главную задачу группового этапа.

Почеттино подчеркнул, что полностью доволен своими футболистами. По его словам, команда заранее обеспечила себе лидерство в группе, а потому итог встречи с Турцией не оказал влияния на турнирное положение американцев.

Наставник также обратил внимание на то, что журналисты активно поздравляли другие сборные с успешными результатами. Турцию — с победой, Австралию — с выходом в плей-офф, Парагвай — с продолжением борьбы через рейтинг третьих команд.

При этом, как отметил Почеттино, никто не поздравил сборную США с победой в группе. Именно этот момент он назвал особенно обидным и признался, что подобное отношение его расстроило.

Во время пресс-конференции тренер несколько раз напомнил, что американская команда заняла первое место. По его словам, создавалось впечатление, будто именно США покидают турнир, тогда как на самом деле команда продолжает борьбу за титул.

В завершение эмоционального выступления Почеттино ещё раз подчеркнул главный итог группового этапа для своей сборной, заявив, что американцы стали победителями квартета и именно это должно быть главным предметом обсуждения.

Несмотря на поражение в заключительном туре, сборная США завершила групповой этап с шестью очками. Турция одержала первую победу на чемпионате мира, однако с тремя очками осталась на последнем месте и завершила выступление на турнире.

Теперь команда Маурисио Почеттино начинает подготовку к матчам плей-офф, где борьба продолжится уже по системе на выбывание. Сам аргентинский специалист дал понять, что считает выполненной главную задачу первого этапа турнира и не намерен драматизировать поражение, которое не повлияло на итоговое положение его команды в группе.