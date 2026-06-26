«Реал» может включить Нико Паса в сделку по трансферу Бастони

Дата публикации: 26-06-2026 23:15

Мадридский «Реал» может провернуть одну из самых громких сделок нынешнего трансферного окна. По информации AS, испанский клуб близок к активации опции обратного выкупа полузащитника Нико Паса у итальянского «Комо», после чего аргентинец может стать частью переговоров с «Интером» по трансферу защитника Алессандро Бастони.

Как сообщает источник, «сливочные» имеют возможность вернуть 20-летнего хавбека всего за девять миллионов евро. Несмотря на желание «Комо» сохранить одного из лидеров команды, повлиять на ситуацию итальянский клуб практически не может.

При этом руководство «Комо» считает слишком высокой сумму, которую «Реал» якобы установил за последующую продажу футболиста. По данным AS, мадридцы оценивают Нико Паса примерно в 60 миллионов евро.

Главным претендентом на аргентинского полузащитника считается миланский «Интер». Сообщается, что «нерадзурри» намерены сделать всё возможное, чтобы подписать перспективного игрока уже этим летом.

Интересы двух клубов могут пересечься в рамках одной крупной сделки. Новый главный тренер «Реала» Жозе Моуринью заинтересован в усилении обороны и рассматривает центрального защитника «Интера» Алессандро Бастони как одного из приоритетных кандидатов.

По информации источника, именно Нико Пас может стать важной частью потенциального соглашения между клубами. Такой вариант позволил бы мадридцам снизить объём денежной компенсации за итальянского защитника.

«Интер» оценивает трансфер Бастони примерно в 70 миллионов евро. Если переговоры перейдут в активную фазу, включение Паса в сделку может стать выгодным компромиссом для обеих сторон.

В минувшем сезоне Алессандро Бастони оставался одним из ключевых игроков обороны миланского клуба. Защитник провёл 40 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал шесть результативных передач.

Контракт 27-летнего футболиста с «Интером» рассчитан до лета 2028 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 65 миллионов евро.

Нико Пас, в свою очередь, считается одним из самых талантливых молодых аргентинских полузащитников. Его успешное выступление за «Комо» привлекло внимание сразу нескольких европейских клубов, однако благодаря прописанной опции обратного выкупа именно «Реал» сохраняет полный контроль над дальнейшей судьбой игрока.

Пока переговоры находятся на предварительной стадии, однако интерес всех сторон делает возможную сделку одной из самых интригующих на европейском трансферном рынке. Если «Реал» действительно вернёт Нико Паса, а затем использует его в переговорах с «Интером», мадридцы смогут одновременно решить вопрос усиления обороны и выгодно распорядиться одним из своих самых перспективных воспитанников.