Моуринью видит Беллингема ключевой «десяткой» нового «Реала»

Дата публикации: 27-06-2026 00:01

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью уже определился с ролью одного из лидеров команды Джуда Беллингема. По информации The Athletic, португальский специалист рассчитывает сделать английского полузащитника ключевой фигурой в своей игровой модели.

Источник сообщает, что Моуринью видит Беллингема прежде всего на позиции атакующего полузащитника в схеме 4-2-3-1. Именно роль классической «десятки» должна стать основной для 22-летнего футболиста в новом сезоне.

При этом английский хавбек сможет действовать и глубже в центре поля. Однако использовать Беллингема в роли «восьмёрки», отвечающей за работу от одной штрафной площади до другой, тренер намерен значительно реже.

Такой выбор подчёркивает стремление Моуринью максимально раскрыть сильные качества полузащитника в завершающей стадии атак. Португалец рассчитывает, что Беллингем станет главным связующим звеном между центральной линией и нападением.

По данным The Athletic, ещё во время первой личной встречи новый наставник «Реала» дал понять футболисту, насколько важную роль отводит ему в своих планах. Моуринью пожелал Беллингему удачи на чемпионате мира 2026 года, где тот защищает цвета сборной Англии.

После завершения мирового первенства полузащитник должен стать одним из центральных игроков обновлённого проекта португальского специалиста.

Минувший сезон Беллингем вновь провёл на высоком уровне. Во всех турнирах английский футболист принял участие в 40 матчах, забил восемь мячей и записал на свой счёт пять результативных передач.

Контракт полузащитника с мадридским клубом рассчитан до лета 2029 года. Долгосрочное соглашение подтверждает статус Беллингема как одного из главных активов «Реала» на ближайшие годы.

По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость английского хавбека составляет 130 миллионов евро. Он остаётся одним из самых дорогих футболистов мира и одним из лидеров нового поколения европейского футбола.

Назначение Жозе Моуринью главным тренером «Реала» открыло новую главу в развитии команды. Судя по первым решениям португальца, именно вокруг Беллингема будет строиться атакующая игра мадридского клуба.

Использование англичанина на позиции «десятки» должно позволить максимально эффективно задействовать его сильные стороны — умение находить свободные зоны, создавать моменты для партнёров и самостоятельно завершать атаки. Моуринью рассчитывает, что Беллингем станет одним из главных лидеров «Реала» в борьбе за трофеи в новом сезоне.