«Милан» близок к трансферу Гонсалу Рамуша из «ПСЖ»

Дата публикации: 27-06-2026 00:04

«Милан» сделал важный шаг к подписанию нападающего «Пари Сен-Жермен» Гонсалу Рамуша. По информации A Bola, итальянский клуб уже направил официальное предложение по трансферу португальского форварда.

Сообщается, что базовая сумма сделки вместе с возможными бонусами за результативность может достичь 45 миллионов евро. Однако руководство французского клуба рассчитывает получить за своего футболиста не менее 50 миллионов евро.

Несмотря на существующую разницу в оценке игрока, источник отмечает, что стороны находятся достаточно близко к компромиссу. Маловероятно, что расхождение в пять миллионов евро станет серьёзным препятствием для завершения переговоров.

«Милан» стремится максимально ускорить процесс оформления сделки. Причиной такой спешки стал интерес к Гонсалу Рамушу со стороны мадридского «Атлетико», который также внимательно следит за ситуацией вокруг португальского нападающего.

В руководстве итальянского клуба опасаются усиления конкуренции и хотят закрыть сделку до того, как в борьбу за футболиста активно включатся другие претенденты.

Для «Милана» Рамуш рассматривается как одно из ключевых усилений линии атаки перед новым сезоном. Португалец способен играть как на острие нападения, так и в роли второго форварда, что делает его универсальным вариантом для тренерского штаба.

Минувший сезон 25-летний футболист провёл в составе «ПСЖ», сыграв 45 матчей во всех турнирах. За это время он забил 12 мячей и записал на свой счёт две результативные передачи.

Контракт нападающего с парижским клубом действует до лета 2028 года. Благодаря долгосрочному соглашению «ПСЖ» сохраняет сильные позиции на переговорах и не испытывает необходимости соглашаться на первое предложение.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Гонсалу Рамуша составляет 30 миллионов евро. Однако французский клуб оценивает своего игрока значительно выше, рассчитывая получить около 50 миллионов евро.

В ближайшие дни переговоры между клубами могут выйти на решающую стадию. Если «Милан» согласится немного увеличить предложение или стороны найдут компромисс по структуре бонусов, переход португальского нападающего может быть оформлен уже в ближайшее время.

На данный момент именно итальянский клуб считается главным претендентом на подписание Рамуша, однако интерес со стороны «Атлетико» заставляет руководство «россонери» действовать максимально быстро, чтобы не упустить одного из приоритетных кандидатов на усиление атаки.