Клопп жёстко раскритиковал игру Германии после поражения от Эквадора

Дата публикации: 27-06-2026 00:07

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подверг резкой критике игру сборной Германии после поражения от Эквадора в заключительном туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. По мнению немецкого специалиста, команда допустила серьёзные тактические ошибки, которые могут дорого обойтись в матчах плей-офф.

Встреча завершилась победой Эквадора со счётом 2:1. Несмотря на неудачу, сборная Германии сохранила первое место в группе E, набрав шесть очков по итогам трёх туров.

Однако Клопп считает, что итоговое положение в таблице не должно скрывать проблемы, проявившиеся в игре команды. Он отметил, что немецкая сборная выбрала неверный подход к матчу против очень агрессивного соперника.

По словам специалиста, уже после первых минут встречи Германия потеряла глубину в атаке. Клопп подчеркнул, что начиная примерно с 12-й минуты команда перестала создавать необходимое давление впереди и позволила сопернику чувствовать себя всё увереннее.

Не меньше вопросов у бывшего наставника «Ливерпуля» вызвали действия команды в обороне. По его мнению, немецкие футболисты слишком глубоко опустились к своим воротам, словно сознательно решили проверить эффективность подобной модели игры.

Клопп заявил, что во время матча было слишком много компонентов, которые выглядели неубедительно. Он дал понять, что речь идёт не об отдельных эпизодах, а о системных проблемах в действиях команды.

Особое беспокойство у специалиста вызывает перспектива выступления Германии в стадии плей-офф. По его словам, после такого качества игры трудно испытывать уверенность в том, что сборная без серьёзных проблем сможет пройти следующие раунды турнира.

При этом Германия всё же выполнила главную задачу группового этапа, заняв первое место в квартете E. Команда набрала шесть очков и обеспечила себе выход в плей-офф.

Поражение от Эквадора стало первым для немецкой сборной на нынешнем чемпионате мира и одновременно одним из самых неожиданных результатов заключительного тура группового этапа.

Юлиан Нагельсман ранее также эмоционально отреагировал на поражение, резко ответив журналистам, усомнившимся в мотивации игроков после досрочного выхода команды в плей-офф.

Теперь немецкой сборной предстоит переключиться на матчи на выбывание, где цена каждой ошибки значительно возрастёт. Слова Юргена Клоппа лишь подчёркивают, что даже после победы в группе качество игры Германии вызывает вопросы у многих известных представителей немецкого футбола.

По мнению бывшего наставника «Ливерпуля», если команда не исправит выявленные недостатки, рассчитывать на успешное выступление в решающих стадиях чемпионата мира будет крайне сложно.