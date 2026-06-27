Даниель Себальос официально ушёл из «Реала»

Дата публикации: 27-06-2026 00:10

Мадридский «Реал» официально объявил об уходе полузащитника Даниеля Себальоса. Информация о завершении сотрудничества с испанским футболистом появилась на официальном сайте клуба.

В заявлении «сливочных» говорится, что стороны приняли решение прекратить совместную работу по взаимному согласию. Таким образом, Себальос завершил своё выступление за первую команду мадридского гранда после семи сезонов.

Полузащитник присоединился к «Реалу» летом 2017 года и стал частью одного из самых успешных периодов в истории клуба. За годы, проведённые в Мадриде, он помог команде завоевать множество престижных трофеев как на внутренней, так и на международной арене.

Всего в составе «Реала» Себальос провёл 215 официальных матчей. За это время он выиграл 16 титулов, став одним из самых титулованных футболистов клуба за последние годы.

Вместе с мадридской командой полузащитник трижды становился победителем Лиги чемпионов. Также на его счету четыре титула клубного чемпионата мира и три победы в Суперкубке УЕФА.

На внутренней арене Себальос дважды выигрывал чемпионат Испании, один раз поднимал над головой Кубок Испании и ещё трижды становился обладателем Суперкубка страны.

В официальном обращении руководство клуба поблагодарило футболиста за профессионализм, преданность и самоотверженную работу на протяжении всего периода выступлений за «Реал».

Кроме того, мадридский клуб пожелал Себальосу успехов на новом этапе карьеры и выразил поддержку ему и его семье. В завершение заявления «Реал» особо подчеркнул, что двери клуба для полузащитника всегда останутся открытыми, отметив, что Мадрид был и навсегда останется его домом.

Несмотря на высокую конкуренцию в центре поля, Себальос на протяжении многих лет оставался важной частью состава и регулярно приносил пользу команде как в стартовом составе, так и после выходов на замену.

Пока не сообщается, где именно испанский полузащитник продолжит карьеру. Однако уход игрока означает завершение значимого этапа как для самого футболиста, так и для мадридского клуба.

За семь лет в «Реале» Даниель Себальос стал обладателем практически всех крупнейших клубных трофеев мирового футбола и навсегда вписал своё имя в историю одного из самых титулованных клубов планеты.