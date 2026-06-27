Сенегал уверенно победил Ирак в матче группового этапа ЧМ-2026

Дата публикации: 27-06-2026 00:26

Сборная Сенегала уверенно переиграла национальную команду Ирака в заключительном матче группового этапа чемпионата мира 2026 года. Встреча третьего тура группы I, прошедшая на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто, завершилась крупной победой африканской команды со счётом 5:0.

Команда Сенегала захватила инициативу с первых минут и уже на четвёртой минуте открыла счёт. Автором первого мяча стал полузащитник Хабиб Диарра, удачно завершивший одну из первых атак своей сборной.

Ситуация для Ирака значительно осложнилась уже в дебюте встречи. На 13-й минуте защитник Ребин Сулака получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве практически на весь матч.

Численное преимущество позволило сенегальцам полностью контролировать ход игры. Во втором тайме давление африканской сборной принесло ещё более убедительный результат.

На 56-й минуте преимущество Сенегала увеличил нападающий Исмаила Сарр, отправивший второй мяч в ворота соперника.

Спустя всего три минуты отличился полузащитник Пап Гейе, сделав счёт разгромным. Однако на этом сенегальцы останавливаться не собирались.

На 71-й минуте Гейе вновь оказался в центре внимания, оформив дубль и доведя преимущество своей команды до четырёх мячей.

Окончательную точку в матче поставил форвард Илиман Ндиайе. На 82-й минуте он поразил ворота сборной Ирака, установив итоговый счёт — 5:0.

Несмотря на столь уверенную победу, сборной Сенегала не удалось подняться выше третьего места в группе. Команда завершила групповой этап с тремя набранными очками.

Сборная Ирака, в свою очередь, проиграла все три матча и с нулём очков заняла последнее место в турнирной таблице квартета I, завершив выступление на турнире.

Победителем группы стала сборная Франции, которая набрала максимальные девять очков и уверенно вышла в плей-офф. Вторую путёвку в стадию матчей на выбывание завоевала команда, занявшая второе место в квартете.

Для Сенегала крупная победа стала достойным завершением группового этапа. Теперь африканская сборная будет ожидать окончательного распределения мест среди команд, занявших третьи позиции, надеясь попасть в число восьми лучших сборных этой категории и продолжить борьбу на чемпионате мира.