Франция завершила групповой этап ЧМ-2026 уверенной победой над Норвегией

Дата публикации: 27-06-2026 00:29

Сборная Франции уверенно завершила групповой этап чемпионата мира 2026 года, разгромив команду Норвегии со счётом 4:1. Матч третьего тура группы I состоялся на стадионе «Джиллетт» в американском Фоксборо и прошёл при полном преимуществе французской команды.

Главным героем встречи стал Усман Дембеле. Нападающий оформил хет-трик уже к 32-й минуте и фактически обеспечил своей сборной очередную победу на турнире.

Французы быстро захватили инициативу. Уже на седьмой минуте Дембеле открыл счёт, воспользовавшись ошибкой обороны соперника и точно завершив атаку своей команды.

На 20-й минуте форвард оформил дубль, вновь успешно сыграв в штрафной площади норвежцев. Однако практически сразу команда Стаале Сольбаккена сумела сократить отставание.

На 21-й минуте Тело Осгор поразил ворота французов и вернул интригу в матч. Но надежды Норвегии на камбэк быстро были разрушены.

Спустя одиннадцать минут Дембеле вновь оказался в центре внимания. На 32-й минуте он оформил хет-трик, восстановив комфортное преимущество сборной Франции.

Во втором тайме Норвегия получила шанс сократить разницу в счёте. На 50-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота французской команды, однако Йёрген Странн Ларсен не сумел реализовать одиннадцатиметровый удар.

Окончательный результат был установлен уже в компенсированное время. На 90+4-й минуте Дезире Дуэ отправил четвёртый мяч в ворота норвежцев, поставив эффектную точку в матче — 4:1.

Благодаря этой победе сборная Франции завершила групповой этап с максимальным результатом. Команда набрала девять очков в трёх матчах и уверенно заняла первое место в группе I.

Норвегия, несмотря на поражение, также выполнила главную задачу. С шестью набранными очками скандинавская сборная финишировала второй и вышла в стадию плей-офф.

В 1/16 финала чемпионата мира французская команда встретится с одной из сборных, занявших третье место в своих группах — Шотландией, Парагваем, Швецией, Бельгией или Кабо-Верде. Норвегию в первом раунде плей-офф ожидает матч против сборной Кот-д'Ивуара.

Групповой этап чемпионата мира проходит с 11 по 27 июня. По его итогам по две лучшие команды из каждого квартета, а также восемь сильнейших сборных, занявших третьи места, продолжают борьбу за главный трофей мирового футбола в матчах на выбывание.