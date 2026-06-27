Кабо-Верде вышел в плей-офф ЧМ-2026 после ничьей с Саудовской Аравией

Дата публикации: 27-06-2026 06:57

Сборные Кабо-Верде и Саудовской Аравии не смогли определить победителя в заключительном матче группового этапа чемпионата мира 2026 года. Встреча третьего тура группы H, состоявшаяся на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, завершилась без забитых мячей — 0:0.

Команды понимали важность результата, поэтому с первых минут большое внимание уделяли обороне. Матч получился напряжённым, но при этом обеим сборным не хватило точности в завершающей стадии атак.

В первом тайме соперники обменивались опасными подходами, однако надёжная игра защитников и голкиперов не позволила открыть счёт. Несмотря на активность обеих команд, ни одна из них не сумела создать по-настоящему решающий момент.

После перерыва характер встречи практически не изменился. Кабо-Верде старался действовать осторожно, понимая, что ничья может оказаться достаточной для выхода в плей-офф. Саудовская Аравия, напротив, пыталась найти победный гол, однако оборона африканской команды действовала без серьёзных ошибок.

В итоге финальный свисток французского арбитра Франсуа Летексье зафиксировал нулевую ничью, которая полностью изменила расклад в турнирной таблице группы H.

Благодаря набранному очку сборная Кабо-Верде завершила групповой этап с тремя очками и заняла второе место, обеспечив себе выход в стадию плей-офф чемпионата мира.

Сборная Саудовской Аравии также набрала два очка, однако этого оказалось недостаточно для продолжения борьбы. Команда финишировала на четвёртой строчке и завершила выступление на турнире.

Победителем группы H стала сборная Испании, набравшая семь очков в трёх матчах. Третье место заняла национальная команда Уругвая, завершившая групповой этап с двумя набранными очками.

Для сборной Кабо-Верде этот результат стал историческим достижением. Команда сумела воспользоваться шансом и впервые в своей истории пробилась в стадию матчей на выбывание чемпионата мира.

Теперь африканскую сборную ожидает плей-офф, где каждый матч будет иметь решающее значение. Успешное выступление на групповом этапе позволило Кабо-Верде продолжить борьбу за главный трофей мирового футбола, тогда как Саудовская Аравия завершила своё участие в турнире уже после первого этапа.