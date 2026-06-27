Испания обыграла Уругвай и с первого места вышла в плей-офф ЧМ-2026

Дата публикации: 27-06-2026 07:00

Сборная Испании одержала минимальную победу над Уругваем в заключительном матче группового этапа чемпионата мира 2026 года. Встреча третьего тура группы H, прошедшая на стадионе «Акрон» в мексиканском Сапопане, завершилась со счётом 1:0 в пользу «Фурии Рохи».

Единственный мяч в матче был забит незадолго до перерыва. На 42-й минуте полузащитник Алекс Баэна точно завершил атаку испанской сборной, принеся своей команде победу и первое место в группе.

Для сборной Уругвая первый тайм завершился не только пропущенным голом, но и серьёзными кадровыми потерями. В концовке тайма полузащитник Мануэль Угарте получил повреждение после борьбы в центре поля.

Футболист не смог самостоятельно покинуть газон, и медицинской бригаде пришлось унести его на носилках. Тяжесть травмы на данный момент не уточняется.

В перерыве главный тренер уругвайцев также произвёл замену в воротах. Голкипер Фернандо Муслера, допустивший ошибку в эпизоде с пропущенным мячом, остался в раздевалке, а на второй тайм вышел другой вратарь.

После перерыва Уругвай пытался сравнять счёт, однако испанская команда уверенно контролировала ход встречи и не позволила сопернику создать достаточное количество опасных моментов.

В компенсированное время положение южноамериканской сборной окончательно осложнилось. На 90+5-й минуте полузащитник Агустин Каноббио получил красную карточку, оставив свою команду вдесятером.

Финальный свисток зафиксировал победу Испании со счётом 1:0. Этот результат позволил команде завершить групповой этап с семью набранными очками и уверенно занять первое место в квартете H.

Уругвай, набравший лишь два очка в трёх матчах, финишировал на третьей строчке и завершил выступление на чемпионате мира.

Второе место в группе неожиданно заняла сборная Кабо-Верде, которая благодаря ничьей с Саудовской Аравией набрала три очка и впервые в своей истории вышла в плей-офф мирового первенства.

Саудовская Аравия также завершила групповой этап с двумя очками, однако уступила конкурентам и заняла последнее место в турнирной таблице.

Испания продолжает борьбу за титул, выиграв группу без поражений. Команда уверенно прошла первый этап турнира и теперь сосредоточится на подготовке к матчам плей-офф, тогда как для Уругвая чемпионат мира 2026 года завершился уже после групповой стадии.