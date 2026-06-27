Иран и Египет сыграли вничью в заключительном туре ЧМ-2026

Дата публикации: 27-06-2026 08:20

Египта и Ирана не смогли определить победителя в заключительном матче группового этапа чемпионата мира 2026 года. Встреча третьего тура группы G, состоявшаяся на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, завершилась со счётом 1:1. Этот результат позволил египетской национальной команде выйти в плей-офф турнира.

Египтяне активно начали встречу и уже на пятой минуте открыли счёт. Автором быстрого гола стал полузащитник Махмуд Сабер, который вывел свою команду вперёд.

Практически сразу после этого Иран получил прекрасную возможность восстановить равновесие. Главный арбитр встречи Шимон Марциняк назначил пенальти в ворота сборной Египта.

Однако лидер иранской команды Мехди Тареми не сумел реализовать одиннадцатиметровый удар. Несмотря на неудачу, иранцы быстро пришли в себя и спустя несколько минут всё же сравняли счёт.

Гол на свой счёт записал защитник Рамин Резаян, вернувший интригу в матч и сохранивший шансы своей команды на положительный результат.

Во втором тайме игра проходила в упорной борьбе, а развязка наступила уже в самой концовке встречи. Под занавес матча Шоджа Халилзаде отправил мяч в ворота египетской сборной и, казалось, принёс Ирану победу.

Однако после проверки эпизода взятие ворот было отменено из-за положения вне игры. В результате счёт остался прежним — 1:1.

Финальный свисток зафиксировал ничейный результат, который полностью устроил сборную Египта. Благодаря набранному очку команда обеспечила себе выход в стадию плей-офф чемпионата мира.

Сборная Ирана завершила групповой этап на третьем месте. Несмотря на достойную борьбу и драматичную концовку матча, команда не сумела добиться необходимой победы и лишилась возможности подняться выше в турнирной таблице.

Одним из ключевых эпизодов встречи стал нереализованный пенальти Мехди Тареми. Если бы форвард реализовал свой шанс, итоговая судьба матча и распределение мест в группе могли бы сложиться совершенно иначе.

Теперь Египет продолжит борьбу за титул чемпиона мира в матчах на выбывание, тогда как Ирану остаётся ждать окончательного распределения команд, занявших третьи места, если регламент турнира предоставляет такую возможность. В противном случае для иранской сборной чемпионат мира 2026 года завершён.