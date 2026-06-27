Бельгия разгромила Новую Зеландию и выиграла группу G на ЧМ-2026

Дата публикации: 27-06-2026 08:25

Сборная Бельгии уверенно завершила групповой этап чемпионата мира 2026 года, разгромив команду Новой Зеландии со счётом 5:1. Встреча третьего тура группы G состоялась на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада) и принесла бельгийцам первое место в квартете.

Первый тайм прошёл с преимуществом европейской сборной. На 28-й минуте счёт открыл полузащитник Леандро Троссард, успешно завершив атаку своей команды и выведя Бельгию вперёд.

После перерыва бельгийцы окончательно сняли вопросы о победителе. Уже на 50-й минуте Троссард оформил дубль, увеличив преимущество своей команды до двух мячей.

Вскоре своё имя на табло записал капитан сборной Кевин Де Брёйне, ещё больше укрепив лидерство бельгийцев.

Затем отличился опытный форвард Ромелу Лукаку, который довёл счёт до разгромного. Финальную точку в матче поставил Алексис Салемакерс, забивший пятый мяч своей команды.

Сборная Новой Зеландии сумела ответить лишь одним точным ударом. Гол престижа на свой счёт записал нападающий Элайджа Джаст.

Благодаря крупной победе Бельгия завершила групповой этап с пятью набранными очками. Столько же оказалось и у сборной Египта, однако бельгийцы заняли первое место благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Египет также продолжит борьбу в стадии плей-офф, выйдя из группы со второй позиции.

Сборная Ирана завершила групповой этап с тремя очками и заняла третье место. Новая Зеландия с одним набранным баллом финишировала последней и завершила выступление на чемпионате мира.

Для бельгийской команды этот успех стал важным подтверждением серьёзности её амбиций на турнире. Команда уверенно провела решающий матч группы, продемонстрировав высокую реализацию моментов и разнообразие в атаке.

Теперь сборная Бельгии готовится к матчам 1/16 финала, где продолжит борьбу за главный трофей мирового футбола в статусе победителя своей группы.