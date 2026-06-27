«Атлетико» нацелился на полузащитника «Спортинга» Юльманна

Дата публикации: 27-06-2026 23:39

Мадридский «Атлетико» проявляет серьёзный интерес к полузащитнику лиссабонского «Спортинга» Мортену Юльманну. Как сообщает журналист Маттео Моретто, испанский клуб рассматривает возможность подписания датского футболиста уже в ближайшее трансферное окно.

По информации источника, главным инициатором потенциального трансфера является наставник «матрасников» Диего Симеоне. Аргентинский специалист высоко оценивает игровые качества 27-летнего хавбека и считает, что он способен значительно усилить центральную линию команды.

Сообщается, что руководство мадридского клуба уже изучает условия возможной сделки. Официальное предложение «Спортингу» может быть направлено в ближайшие недели, если стороны придут к пониманию финансовых условий.

Юльманн является одним из ключевых игроков португальского клуба и в последние сезоны стабильно демонстрирует высокий уровень игры. Благодаря универсальности датчанин способен одинаково эффективно действовать как в разрушении атак соперника, так и в организации наступательных действий своей команды.

В сезоне-2025/2026 полузащитник принял участие в 45 матчах во всех турнирах. За этот период он отметился тремя забитыми мячами и шестью результативными передачами, подтвердив свою важную роль в составе лиссабонской команды.

Надёжная игра в центре поля и лидерские качества сделали Юльманна одним из самых востребованных футболистов чемпионата Португалии. Его уверенные выступления привлекли внимание сразу нескольких европейских клубов, однако именно «Атлетико» в настоящее время считается одним из наиболее заинтересованных претендентов.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость датского полузащитника составляет 45 миллионов евро. Именно от этой суммы, вероятнее всего, будут отталкиваться стороны в случае начала официальных переговоров.

Для Диего Симеоне усиление центра поля является одной из приоритетных задач на летнее трансферное окно. Наставник рассчитывает добавить команде надёжности, физической мощи и качества при переходе из обороны в атаку, а профиль Юльманна полностью соответствует этим требованиям.

Пока переговоры находятся на предварительной стадии, однако интерес мадридского клуба выглядит вполне конкретным. Если «Атлетико» направит официальное предложение в ближайшие недели, трансфер датского полузащитника может стать одним из заметных событий летней кампании на европейском рынке.