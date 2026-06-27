Голкипер «ПСЖ» Ренато Марин может перейти в «Насьонал» на правах аренды

Дата публикации: 27-06-2026 23:51

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Ренато Марин может продолжить карьеру в чемпионате Португалии. По информации Le Parisien, 19-летний вратарь близок к переходу в «Насьонал» на правах аренды в летнее трансферное окно.

Сообщается, что стороны ведут переговоры, а вариант с временным переходом считается наиболее вероятным. При этом соглашение не будет предусматривать опцию последующего выкупа, поскольку «ПСЖ» рассчитывает сохранить права на одного из самых перспективных молодых игроков клуба.

Главной целью аренды является получение Марином стабильной игровой практики. В парижском клубе считают, что регулярные выступления на высоком уровне помогут голкиперу ускорить своё развитие и подготовиться к борьбе за место в составе после возвращения во Францию.

В минувшем сезоне молодой вратарь провёл за первую команду «ПСЖ» три официальных матча. За это время он пропустил два мяча, получив первый опыт выступлений на взрослом уровне.

Конкуренция за место в воротах парижского клуба остаётся очень высокой. Одним из основных голкиперов команды в сезоне-2025/2026 был россиянин Матвей Сафонов.

Сафонов провёл 27 матчей во всех турнирах, пропустил 28 голов и в 12 встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности, подтвердив статус одного из ключевых игроков команды.

По итогам сезона «ПСЖ» добился впечатляющих результатов, оформив золотой дубль на внутренней арене и завоевав главный европейский клубный трофей. Парижане стали чемпионами Франции, а также выиграли Лигу чемпионов.

В такой ситуации молодым футболистам становится значительно сложнее получать регулярное игровое время, поэтому руководство клуба активно использует аренды как инструмент развития своих воспитанников.

Именно по этой причине переход Ренато Марина в «Насьонал» рассматривается как оптимальный вариант для всех сторон. Португальский клуб получит талантливого голкипера, а сам футболист — возможность провести полноценный сезон в статусе основного или одного из основных вратарей.

Окончательное решение по сделке пока не принято, однако переговоры продолжаются, и вероятность оформления аренды остаётся высокой. Если соглашение будет достигнуто, следующий сезон Ренато Марин проведёт в чемпионате Португалии, после чего вернётся в расположение «ПСЖ» для дальнейшей борьбы за место в составе.