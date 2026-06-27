«Реал» намерен сохранить Винисиуса новым рекордным контрактом

Дата публикации: 27-06-2026 23:54

Мадридский «Реал» сделал новый шаг в переговорах о продлении контракта с одним из лидеров команды Винисиусом Жуниором. Как сообщает Defensa Central, руководство испанского клуба значительно улучшило финансовые условия нового соглашения для бразильского вингера.

По информации источника, президент «сливочных» Флорентино Перес готов увеличить годовую зарплату футболиста с 20 до 25 миллионов евро. Таким образом, клуб намерен убедить Винисиуса связать своё будущее с мадридской командой на долгосрочной основе.

Действующее соглашение 25-летнего футболиста с «Реалом» рассчитано до лета 2027 года. Несмотря на это, руководство клуба стремится заранее урегулировать вопрос с новым контрактом, исключив любые спекуляции относительно будущего одного из своих главных игроков.

Повышение финансовых условий свидетельствует о том, насколько высоко в Мадриде ценят вклад бразильца в успехи команды. Винисиус уже несколько сезонов остаётся одним из ключевых футболистов «Реала» и регулярно демонстрирует высокий уровень результативности.

В сезоне-2025/2026 вингер принял участие в 53 матчах во всех турнирах. За этот период он забил 22 мяча и отдал 14 результативных передач, став одним из самых продуктивных игроков команды.

Стабильная игра Винисиуса делает его одним из главных лидеров атакующей линии мадридского клуба. Благодаря скорости, технике и умению решать исход важных матчей бразилец считается незаменимым элементом состава.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 140 миллионов евро. Это делает Винисиуса одним из самых дорогих игроков мирового футбола.

В «Реале» рассчитывают, что улучшенное предложение позволит успешно завершить переговоры и обеспечить долгосрочное сотрудничество с бразильцем. Клуб стремится сохранить костяк команды на ближайшие годы, а Винисиус рассматривается как один из ключевых игроков нового проекта.

Пока официального объявления о подписании нового соглашения не последовало, однако активность руководства мадридцев говорит о желании как можно скорее закрыть этот вопрос.

Если стороны достигнут окончательной договорённости, Винисиус станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов «Реала» и продолжит выступления за клуб, с которым уже успел выиграть множество престижных трофеев и закрепиться в статусе одной из главных звёзд мирового футбола.