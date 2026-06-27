Каннаваро назвал матч с ДР Конго самым доступным для Узбекистана на ЧМ-2026

Дата публикации: 27-06-2026 23:57

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро поделился ожиданиями от заключительного матча группового этапа чемпионата мира 2026 года против национальной команды ДР Конго. Итальянский специалист считает, что именно эта встреча станет для его команды наиболее подходящей возможностью побороться за положительный результат.

Матч состоится в ночь на 28 июня и пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. Стартовый свисток прозвучит в 2:30 по московскому времени.

Накануне встречи Каннаваро отметил, что уважает будущего соперника и прекрасно понимает уровень его футболистов. По словам наставника, сборная ДР Конго обладает опытным составом и выделяется хорошими физическими качествами игроков.

При этом главный тренер Узбекистана признался, что именно этот матч изначально рассматривался как наиболее реальная возможность набрать очки на турнире.

Каннаваро напомнил, что ещё во время жеребьёвки понимал, насколько сложной окажется группа. По его словам, встречи против Колумбии и Португалии заранее выглядели крайне тяжёлыми испытаниями для его команды.

Итальянский специалист подчеркнул, что теперь сборной Узбекистана предстоит сыграть против соперника, с которым можно бороться на равных, несмотря на его сильные стороны.

Первые два матча на чемпионате мира сложились для узбекистанской команды неудачно. В стартовом туре сборная уступила Колумбии со счётом 1:3, а затем потерпела крупное поражение от Португалии — 0:5.

Несмотря на отсутствие набранных очков, Каннаваро неоднократно подчёркивал, что участие в чемпионате мира является важным этапом развития национальной команды. По мнению тренера, встречи с сильнейшими сборными мира дают футболистам бесценный опыт.

Теперь Узбекистану предстоит провести заключительный матч группового этапа. Для команды это станет возможностью завершить турнир на позитивной ноте и продемонстрировать прогресс после двух поражений.

Фабио Каннаваро рассчитывает, что его подопечные смогут навязать борьбу сборной ДР Конго и показать более качественный футбол, чем в предыдущих матчах мирового первенства. Итальянский специалист уверен, что именно эта игра позволит объективно оценить потенциал команды на фоне соперника сопоставимого уровня.