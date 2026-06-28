«Арсенал» предложил «Атлетико» игроков в обмен на Хулиана Альвареса

Дата публикации: 28-06-2026 00:03

Лондонский «Арсенал» продолжает активно работать над усилением линии нападения в летнее трансферное окно. Как сообщает TEAMtalk, одним из главных кандидатов на переход в английский клуб остаётся нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес.

По информации источника, руководство «канониров» уже направило испанскому клубу первое официальное предложение и продолжает переговоры. Лондонцы рассчитывают договориться о переходе аргентинского форварда до начала нового сезона.

При этом «Атлетико» готов рассмотреть вариант сделки с участием игроков «Арсенала», что позволит уменьшить размер денежной компенсации. Такой формат трансфера сейчас активно обсуждается между сторонами.

Сообщается, что в ходе переговоров были затронуты кандидатуры сразу нескольких футболистов лондонского клуба. В число возможных участников сделки вошли Габриэл Мартинелли, Габриэл Жезус и Леандро Троссард.

Кроме того, представители мадридского клуба запросили информацию о нападающем Викторе Дьёкереше и перспективном полузащитнике Итане Нванери. Пока неизвестно, готов ли «Арсенал» включить кого-либо из них в потенциальное соглашение.

Особую заинтересованность в трансфере Альвареса проявляет спортивный директор «Арсенала» Андреа Берта. Аргентинский форвард считается одной из его главных целей на нынешнем трансферном рынке.

В свою очередь, руководство «Атлетико» также не исключает продажу одного из своих лидеров, однако рассчитывает получить максимально выгодные условия. По данным источника, наиболее предпочтительными вариантами для мадридского клуба в случае ухода Альвареса являются его переход в «Арсенал» или французский «Пари Сен-Жермен».

Для лондонцев подписание чемпиона мира стало бы серьёзным усилением атакующей линии. Универсальность Альвареса позволяет ему эффективно играть как на позиции центрального нападающего, так и в роли второго форварда или атакующего полузащитника.

Переговоры между клубами продолжаются, а окончательная структура возможной сделки ещё не определена. Если сторонам удастся согласовать финансовые условия и список игроков, которые могут стать частью обмена, трансфер Хулиана Альвареса может стать одним из самых громких событий нынешнего летнего трансферного окна.