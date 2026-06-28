Англия обыграла Панаму и с первого места вышла в плей-офф ЧМ-2026

Дата публикации: 28-06-2026 02:02

Сборная Англии уверенно завершила групповой этап чемпионата мира 2026 года, обыграв команду Панамы со счётом 2:0. Встреча третьего тура группы L состоялась на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США), а главным арбитром матча работал катарец Абдулрахман Аль-Джассим.

В первом тайме англичане владели территориальным преимуществом и чаще угрожали воротам соперника, однако открыть счёт до перерыва не смогли. Панама уверенно оборонялась и долгое время сдерживала атаки фаворита.

После перерыва давление команды Томаса Тухеля всё же принесло результат. На 62-й минуте полузащитник Джуд Беллингем точным ударом вывел сборную Англии вперёд, завершив одну из позиционных атак своей команды.

Спустя всего пять минут англичане закрепили преимущество. Нападающий Гарри Кейн воспользовался своим моментом и отправил второй мяч в ворота Панамы, фактически сняв все вопросы о победителе встречи.

До финального свистка счёт больше не изменился. Англия уверенно довела матч до победы и завершила групповой этап без поражений.

По итогам трёх туров английская сборная набрала семь очков и заняла первое место в группе L, напрямую пробившись в стадию 1/16 финала чемпионата мира.

Вторую путёвку в плей-офф завоевала сборная Хорватии, которая завершила групповой этап с шестью очками.

Третьей финишировала сборная Ганы, набравшая четыре очка. Теперь её дальнейшая судьба зависит от итогов борьбы среди команд, занявших третьи места в своих группах.

Сборная Панамы проиграла все три матча группового этапа, не сумев набрать ни одного очка, и завершила выступление на мировом первенстве на последнем месте в квартете.

Для команды Томаса Тухеля победа над Панамой стала логичным завершением успешного выступления в группе. Англичане подтвердили статус одного из фаворитов турнира и подходят к стадии плей-офф в хорошем игровом состоянии.

Голы Джуда Беллингема и Гарри Кейна вновь продемонстрировали высокий уровень лидеров английской сборной. Именно на них тренерский штаб рассчитывает в решающих матчах чемпионата мира, где цена каждой ошибки значительно возрастёт.