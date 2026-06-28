Хорватия обыграла Гану и вышла в плей-офф ЧМ-2026

Дата публикации: 28-06-2026 02:04

Сборная Хорватии одержала важную победу над национальной командой Ганы в заключительном туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. Встреча группы L, прошедшая на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США), завершилась со счётом 2:1 в пользу европейской команды.

Хорваты с первых минут действовали активнее и сумели воплотить своё преимущество в забитый мяч. Счёт в матче открыл полузащитник Петар Сучич, который вывел свою команду вперёд.

Во втором тайме сборная Хорватии укрепила своё преимущество. Отличился Никола Влашич, забивший второй мяч и приблизивший свою команду к выходу в плей-офф.

Гана сумела вернуть интригу в концовке встречи. Автором единственного гола африканской сборной стал Деррик Люккассен, сокративший отставание до минимального.

Несмотря на попытки Ганы спасти матч в заключительные минуты, хорватская команда сохранила победный счёт и довела встречу до победы.

Благодаря этому успеху сборная Хорватии набрала шесть очков и заняла второе место в турнирной таблице группы L, обеспечив себе прямую путёвку в стадию 1/16 финала чемпионата мира.

Первое место в квартете заняла сборная Англии, которая завершила групповой этап с семью набранными очками после победы над Панамой.

Гана с четырьмя очками расположилась на третьей строчке. Теперь дальнейшая судьба африканской команды зависит от итоговых результатов других групп и рейтинга лучших сборных, занявших третьи места.

Сборная Панамы, проигравшая все три матча, замкнула турнирную таблицу квартета без набранных очков.

Для хорватской команды победа над Ганой стала ключевой в борьбе за выход в плей-офф. После неудачного старта турнира сборная сумела собраться, набрать шесть очков и продолжить выступление на мировом первенстве.

Теперь Хорватия сосредоточится на подготовке к матчам на выбывание, где цена каждой ошибки значительно возрастёт, а борьба за путёвку в следующий раунд станет ещё более напряжённой.