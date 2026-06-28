ДР Конго обыграла Узбекистан и вышла в плей-офф ЧМ-2026

Дата публикации: 28-06-2026 06:56

Сборная ДР Конго одержала уверенную победу над Узбекистаном в заключительном матче группового этапа чемпионата мира 2026 года. Встреча группы K, прошедшая на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США), завершилась со счётом 3:1 в пользу африканской команды.

Главным героем встречи стал нападающий Йоан Висса, оформивший дубль и внёсший решающий вклад в успех своей сборной. Ещё один мяч в составе победителей забил форвард Фистон Майеле.

Сборная ДР Конго активно начала матч и сумела реализовать своё игровое преимущество. Команда уверенно действовала в атаке, создавая опасные моменты у ворот соперника и регулярно оказывая давление на оборону узбекистанской сборной.

Узбекистану удалось ответить лишь одним точным ударом. Единственный гол команды записал на свой счёт капитан Эльдор Шомуродов, который отличился во втором тайме и подарил своей сборной надежду на возвращение в игру.

Однако африканская команда сохранила контроль над ходом встречи и не позволила сопернику переломить её ход. В итоге финальный свисток зафиксировал победу ДР Конго со счётом 3:1.

Благодаря этому успеху сборная ДР Конго набрала четыре очка и поднялась на третье место в турнирной таблице группы K. Этого оказалось достаточно, чтобы войти в число лучших команд, занявших третьи места, и получить путёвку в 1/16 финала чемпионата мира.

Для команды этот результат стал важным достижением после непростого группового этапа, в котором ей пришлось соперничать с сильными сборными Португалии, Колумбии и Узбекистана.

Сборная Узбекистана, напротив, завершила турнир без набранных очков. Команда потерпела три поражения в трёх матчах и заняла последнее место в группе, завершив своё первое выступление на чемпионате мира.

Несмотря на итоговый результат, узбекистанская сборная получила ценный опыт выступлений на мировом первенстве. Команда Фабио Каннаваро провела матчи против соперников высокого уровня, что может стать важным этапом её дальнейшего развития.

Теперь ДР Конго продолжит борьбу в стадии плей-офф, где попытается развить успех и побороться за выход в следующий раунд чемпионата мира 2026 года.